Reabierta la piscina de Cigales tras clasurarla por la presencia de heces en el agua

El Ayuntamiento de Cigales ha reabierto esta mañana la piscina de verano del municipio tras verse obligado a clausurar las instalaciones por la presencia de heces humanas en el agua. Fue sobre las 18:30 horas del jueves cuando los usuarios advirtieron de esta situación y dieron aviso a los socorristas. De inmediato, se procedió al cierre de esta dotación. Según explica el alcalde, Jaime Rodríguez, se ha cumplido con el protocolo de actuación determinado para este tipo de situaciones, con una hipercloración durante trece horas tras la retirada de los excrementos.

Esta mañana se han hecho los análisis preceptivos, que han arrojado parámetros normales y de salubridad para poder volver a bañarse con todas las garantías. No obstante, se mantendrá la vigilancia sobre los niveles durante los próximos días, principalmente para controlar la presencia de la bacteria e-coli.

Al parecer, el de Cigales no ha sido el escape fortuito de un niño que no se pudo aguantar, sino que la defecación habría sido a propósito por parte de un miembro de un grupo de adultos que ayer estuvieron en la piscina y que no residen en el pueblo.

Rodríguez ha pedido al personal que atiende esta dotación que extreme la vigilancia para evitar que se pueda reproducir este tipo de incidentes. También se estará atento para evitar que algunos usuarios se bañen con ropa, como ya ha sucedido en alguna ocasión. El regidor aprovecha para lamentar que el municipio no pueda dar beneficios en el precio a los empadronados, que son los pagan las instalaciones con sus impuestos, al tiempo que pide «respeto» a los que llegan de fuera del pueblo para disfrutarlas.

