El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Chalés y otras construcciones en la urbanización Panorama de Simancas. Carlos Espeso

Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España

La renta bruta de sus contribuyentes asciende a 44.067 euros, el 45% por encima de la media de la provincia

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 06:44

Solo hay un municipio de Castilla y León entre los 50 más ricos de España, y está en Valladolid. Una posición de privilegio que en ... absoluto es una sorpresa, puesto que año tras año los contribuyentes que tienen fijado su domicilio fiscal en este núcleo aparecen en la estadística oficial como los más pudientes de la comunidad autónoma. Se trata de los habitantes de Simancas, que según Hacienda tienen una renta bruta media de 44.067 euros, cuantía que está el 45% por encima de la provincial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a Ángel Benito Moreno, el preso fugado de la cárcel de Valladolid en febrero
  2. 2 Detenido el responsable del concesionario de motos que cerró sin avisar: 25 afectados y 100.000 euros en perjuicios
  3. 3

    La antigua discoteca Cabana de Valladolid revive para acoger 57 trasteros
  4. 4 Muere Lourdes Gómez Cuervo, alcaldesa de Vega de Valdetronco desde 2003
  5. 5

    Detenidas cinco personas por la brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  6. 6

    El plazo para presentar los escritos de acusación del caso Esther López se reanuda
  7. 7

    Los ochos meses de investigación para dar con Ángel Benito: «Su entorno se movía mucho»
  8. 8 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios en Castilla y León en 2026
  9. 9

    Los médicos en huelga: «Vamos hacia una situación dramática de nuestro sistema sanitario público»
  10. 10 Cinco investigados por vaciar un extintor y defecar en las piscinas de Nava del Rey

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España

Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España