Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España

Solo hay un municipio de Castilla y León entre los 50 más ricos de España, y está en Valladolid. Una posición de privilegio que en ... absoluto es una sorpresa, puesto que año tras año los contribuyentes que tienen fijado su domicilio fiscal en este núcleo aparecen en la estadística oficial como los más pudientes de la comunidad autónoma. Se trata de los habitantes de Simancas, que según Hacienda tienen una renta bruta media de 44.067 euros, cuantía que está el 45% por encima de la provincial.

Lo revelan los datos que obran en poder de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que como es habitual por estas fechas ha analizado la situación económica de las localidades de más de 1.000 empadronados. Lo ha hecho a partir de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de sus residentes correspondientes al ejercicio 2023, el último liquidado. En Valladolid hay 39 poblaciones de un total de 225 que superan ese tope, pero la capital es la única que sobrepasa los 100.000 vecinos.

La AEAT busca ofrecer una 'foto' lo más ajustada posible del nivel de liquidez que tienen los ciudadanos para afrontar sus gastos de consumo y de inversión, en el marco de la Ley de Transparencia. Por eso divulga información sobre la renta bruta (o lo que es lo mismo, antes de aplicar reducciones, mínimos y gastos deducibles), que es la variable en función de la que ordena el listado, así como una estimación de la renta disponible después de impuestos (incluidas las cotizaciones sociales del trabajo por cuenta ajena y la cuota resultante de la declaración).

Pierde posiciones

En el caso de la provincia, esa detallada relación vuelve a colocar a los 5.538 simanquinos como los más acaudalados, y también ocupan el primer puesto si se amplía el foco al conjunto de la región. Cosa distinta es que la comparación se haga con el resto del país, puesto que entonces descienden hasta el número 47 del ranking (con el agravante de que hace un año ocupaban el 34). ¿El motivo? Que el promedio de sus ingresos se ha reducido en 1.688 euros respecto a 2022, de los 45.755 contabilizados en 2022 a los citados 44.067 (-3,7%). De hecho, si se echa la vista todavía más atrás para ver qué ocurría hace una década, se observa que en 2013 estaban mucho más arriba, en el escalón 22, lo que denota que su peculio no ha evolucionado al mismo ritmo que en otros territorios.

Si se avanza en la clasificación la medalla de plata es para otro municipio del alfoz, Boecillo, donde ha ocurrido justo lo contrario. A juzgar por la explotación del IRPF que ha efectuado Hacienda, sus 4.357 contribuyentes han mejorado su renta bruta media considerablemente respecto a hace 365 días. Para ser exactos, en casi 4.000 euros en cifras absolutas (el 10,3% más en términos relativos), hasta situarla en 42.727. En tercer lugar figuran los 22.268 habitantes de Arroyo de la Encomienda, ya a más distancia, con 33.732 euros que implican un incremento de 1.364 (el 4,2% más). A continuación aparece la capital vallisoletana (31.751 euros) y el top diez se completa con Renedo de Esgueva (31.574), Zaratán (31.052 euros), Viana de Cega (30.306), Laguna de Duero (30.182 euros), Aldeamayor de San Martín (30.030) y Fuensaldaña (29.726 euros).

La otra cara de la moneda en la estadística de Hacienda vuelve a ser Nava del Rey, donde sus 1.925 residentes declararon una media de 20.456 euros el pasado ejercicio, menos de la mitad que los de Simancas. En el penúltimo lugar figuran los 1.407 habitantes de Alaejos (21.177 euros) y en el antepenúltimo los 1.409 de Mayorga (21.637). Los 186 pueblos vallisoletanos que no llegan al millar de pobladores están incluidos en una bolsa general bajo el epígrafe de «agrupación de municipios pequeños», y los posibles que se atribuyen a sus moradores se limitan a 23.520 euros.

En cuanto a las magnitudes generales, la renta bruta de la provincia avanza hasta los 30.371 euros (24.667 la disponible), fruto de una mejora de 969 en relación al ejercicio anterior que equivale a una subida del 3,3%. Aunque este porcentaje de aumento es muy similar al experimentado a nivel nacional (3,1%), el promedio que calcula Hacienda para España sigue siendo superior y está ya en los 31.333 euros. Mejor parada sale Valladolid si la comparativa se hace con Castilla y León, donde está en 28.311.

Un triste consuelo que es aún más efímero si en lugar de fijarnos en el entorno cercano ponemos los ojos en los que están en cabeza, de los que nos separa una abultadísima distancia. El más rico es Pozuelo de Alarcón, con la friolera de 88.011 euros por persona. Le sigue otro enclave madrileño, Boadilla del Monte, que escala hasta el número dos con 70.869, y el tercero es Sant Just Desvern, en Barcelona, con 67.265 euros. La AEAT recuerda, al hilo de esto, que «los componentes relevantes de las rentas sujetas al impuesto son las rentas del trabajo y de actividad económica, destacando el peso mayor de las rentas del trabajo en los municipios mayores y el peso de rentas actividad económica en los municipios menores.», en particular en los que no llegan a los 1.000 vecinos.