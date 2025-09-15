El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Coches deportivos de lujo estacionados en el hotel Abadía Retuerta de Sardón de Duero (Valladolid) en una imagen de archivo. @sergiousa9

Castilla y León

El patrimonio medio de los ricos de la región ha subido el 25% en diez años

La comunidad tiene 313 declarantes más que hace una década del impuesto que grava a los potentados

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 06:34

Los ricos de Castilla y León son cada vez más ricos. Eso es lo que se desprende de la Estadística de los Declarantes del Impuesto ... sobre el Patrimonio que publica anualmente Hacienda, que revela que los más pudientes de la región han aumentado el 25% su riqueza media en diez años. Y ello a pesar de que a este selecto club solo se han incorporado un 4,2% de adinerados, que equivalen a 313 personas en cifras absolutas.

