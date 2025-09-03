Castilla y León suma 144 nuevos ricos y ya tiene 7.788 grandes fortunas El capital mobiliario representa tres de cada cuatro euros de la riqueza que acaparan las fortunas de la comunidad, con 15.620 millones

Castilla y León cuenta con 7.788 personas que declararon en 2023 grandes fortunas, una cifra que supone una subida del 1,88% más que el año anterior, pero que suma un total de 20.645 millones de euros, lo que supone que cada uno de esos contribuyentes disponía de una media de 2,65 millones al cierre del ejercicio de ese año, el último publicado por la Agencia Tributaria y consultados por la Agencia Ical. A pesar del crecimiento moderado de la cifra de 'ricos', se ha disparado su importe, concretamente un 7,2%, respecto a 2022.

Así, en Castilla y León hay 144 grandes fortunas más que el año anterior, que disponen, en su conjunto, de 1.385 millones de euros por encima. Si se compara con 2019, último año pleno antes de la pandemia de la covid-19, que impactó en la economía en general, se ha incrementado la riqueza de este sector un 14%, y el de la cifra de grandes fortunas, un 3,3%, con 254 más.

El capital mobiliario es el que acapara, como es habitual, la mayor parte de las fortunas de las personas más acaudaladas de la comunidad, con el 75,6%, es decir, tres de cada cuatro euros. Los datos sobre las declaraciones del Impuesto de Patrimonio entre las personas físicas relativos a 2023 señalan que los castellanos leoneses con más dinero cuentan con 3.896 millones de euros en bienes inmuebles, de los que la mayor parte es de naturaleza urbana (3.010 millones). Además, acumulan 15.620 millones de euros en capital mobiliario.

Igualmente, el dinero medio invertido por estas grandes fortunas en mercados de valores se multiplicó un 12,1% entre 2022 y 2023, al pasar de 4.664 millones a 5.230. Por el contrario, la deuda pública se elevó un 36%, hasta los 317 millones de euros. Por contra, los ahorros en las cuentas bancarias bajaron un 8,5%, hasta los 2.050 millones de euros, que significan el 9,9% del total del patrimonio.

Además, las grandes fortunas acumulaban en 2023 más de 273 millones de euros en seguros de vida y otros 44,8 en rentas temporales y vitalicias. Por último, los bienes suntuarios (vehículos de lujo, pieles, yates, joyas, obras de arte y antigüedades) suman 23,6 millones de euros.

Impuesto autonómico

Al ser un impuesto de carácter autonómico, cada territorio decide como lo aplica. Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja aplican el mínimo exento de 700.000 euros y la escala estatal. Además de eso, Castilla y León eximen del impuesto los bienes y derechos que formen parte del patrimonio protegido de contribuyentes con discapacidad.

Así, Castilla y León aporta el 3,3% de los ricos de España y solo el 2,3% del dinero que mueven los más acaudalados, porcentajes similares a los de los últimos años. Con cifras del ejercicio de 2023, España tiene 230.365 contribuyentes que declaran el impuesto de patrimonio, que suman 864.939 millones de euros.

