Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este martes
Agentes de la Policía Nacional patruyan en una foto de archivo. A. Mingueza
Valladolid

La Policía Nacional detiene a tres hombres por graves lesiones en Medina del Campo

Uno de los agresores impactó un vaso de cristal en el rostro de la víctima

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 19 de agosto 2025, 19:44

Agentes de Policía Nacional junto a la Policía Municipal han detenido en Medina del Campo a tres hombres, siendo dos de ellos imputados como presuntos autores de un delito de lesiones graves, a raíz de una pelea ocurrida el pasado 16 de agosto en la misma localidad.

Una dotación de Policía Nacional fue comisionada a la confluencia de la Avenida Lope de Vega con calle Cuenca, a primera hora de la noche, pues según la sala CIMACC 091 se había producido una agresión de dos varones a un tercero con arma blanca. Los dos presuntos autores se habían dado a la fuga, según informan fuentes policiales y de la subdelegación del Gobierno.

La dotación llegó inmediatamente al lugar junto con un indicativo de Policía Municipal, con quien trabajó de manera conjunta. Los actuantes se encontraron a un hombre que sangraba abundantemente por una herida de la cara y manifestó haber sido víctima de la agresión. Varios testigos de los hechos indicaron a los agentes que uno de los agresores se encontraba sentado en una terraza próxima, a donde se dirigieron los policías.

El varón, que tenía la camiseta manchada de sangre, se entregó a los agentes sin oponer resistencia, y fue detenido por los agentes de Policía Municipal como presunto autor de un delito de lesiones y trasladado a dependencias policiales. Al parecer se había utilizado para la agresión una remachadora con el mango fracturado y con perfil cortante, que se adjuntó a las diligencias policiales. La presunta víctima fue trasladada al hospital comarcal de Medina del Campo, donde fue asistida de la herida que presentaba, requiriendo puntos de sutura.

Pese a que el otro agresor se dio a la fuga, horas más tarde fue detenido cuando se personó en el hospital comarcal de Medina del Campo para ser también tratado de varias heridas que presentaba, entre ellas un profundo corte en la oreja izquierda, por lo que fue inmediatamente relacionado con la agresión.

Según se pudo determinar en la posterior investigación relacionada con la agresión, quien en un principio había sido considerado víctima de la agresión había en realidad propiciado estas heridas, impactando y fracturando un vaso de cristal en el rostro del hombre.

Por todos los hechos esclarecidos en la investigación policial, al parecer una disputa, de índole particular, propició la agresión entre estos individuos, quienes ya se conocían, determinando que el primer detenido de Policía Municipal no había participado como autor material de las lesiones, por lo que fue puesto en libertad.

Tanto el varón con el corte en el rostro como el segundo hombre que acudió al hospital comarcal, fueron detenidos e imputados por los agentes de Policía Nacional como presuntos autores de sendos delitos de lesiones graves, quedando en custodia policial.

Posteriormente fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que terminó decretando su libertad.

