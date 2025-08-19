La Policía Nacional detiene a un hombre por resistencia y desobediencia

El Norte Martes, 19 de agosto 2025, 18:20 Comenta Compartir

Agentes de Policía Nacional detuvieron en Valladolid en la madrugada del día 18 de agosto a un hombre como presunto autor de un delito de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

La actuación policial se remonta a la madrugada del día 17 de agosto, cuando una dotación uniformada de Policía Nacional, en labores de seguridad ciudadana, se encontraba patrullando por las inmediaciones de la calle Salud de Valladolid.

Los agentes vieron a un hombre, el cual es conocido habitual de los policías por haber sido detenido en numerosas ocasiones, como presunto autor de pequeños delitos contra el patrimonio. Dada la hora y el lugar, los policías decidieron identificarle para prevenir la comisión de hechos delictivos, pero al ser requerido por los agentes, el hombre se dio a la fuga, informa Ical.

Arrojó dos taladros durante su fuga

En su carrera arrojó al suelo dos taladros que portaba y un teléfono móvil, sobre los que se están realizando pesquisas para determinar su origen. Pese a que los policías iniciaron una carrera en su persecución, el hombre pudo eludirles y no fue localizado.

Sin embargo, en la madrugada del día 18 de agosto, otra dotación uniformada que estaba patrullando en las inmediaciones de la calle Villabañéz de la capital, conocedora de los hechos ocurridos el día 17, localizó al hombre por la calle y se aproximó con intención de identificarle.

Nuevamente el hombre se dio a la fuga a la carrera, haciendo caso omiso a los requerimientos de los agentes a viva voz para que se detuviera. El varón logró eludir la persecución escondiéndose entre unos vehículos estacionados. Al lugar acudió otra dotación policial que, junto a la primera, iniciaron una batida para localizar al hombre. Cuando descubrieron su escondite volvió a intentar huir siendo finalmente interceptado en la calle Zorzal, donde presentó una resistencia activa a su detención.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de resistencia y desobediencia y trasladado a dependencias policiales. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.