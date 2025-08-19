El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este martes
Policía Nacional, en una imagen de archivo. C. Espeso
Valladolid

Dos detenidos por intentar vender un reloj robado valorado en más de 700 euros

La pieza fue sustraída de la vivienda de la víctima por dos mujeres

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 19 de agosto 2025, 18:34

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la tarde del sábado, 15 de agosto, a dos varones como presuntos autores de un delito de receptación al intentar vender un reloj previamente sustraído, y valorado en más de 700 euros, a su legítimo propietario.

Los agentes fueron comisionados a la calle Juan de Juni de Valladolid tras recibirse en la Sala CIMACC 091 la llamada de un ciudadano en la que informaba de que había concertado una cita con dos individuos que pretendían venderle un reloj que le había sido hurtado días atrás en su domicilio.

Según el relato del denunciante, el día 6 de agosto recibió en su vivienda a dos mujeres, una de ellas conocida, quienes permanecieron en el interior durante un breve periodo de tiempo. Al día siguiente, la víctima constató la desaparición de tres relojes que se encontraban en su habitación, entre ellos un modelo auténtico de edición limitada valorado en más de 700 euros en portales de compraventa de segunda mano, informa Ical.

Pedían 150 euros por el reloj

Posteriormente, un varón contactó con la víctima a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, enviándole una captura de una publicación en una plataforma de compraventa donde se ofrecía un reloj idéntico por 150 euros. Tras confirmar que se trataba del suyo, el varón le propuso adquirirlo y revendérselo por el mismo precio, a lo que la víctima accedió.

El encuentro para la transacción fue fijado en las inmediaciones de la calle Juan de Juni, donde los agentes de la Policía Nacional desplegados observaron cómo dos individuos llegaban en un vehículo y se reunían con el perjudicado. Tras verificar que el reloj presentaba una característica única, se confirmó su autenticidad como propiedad del denunciante.

En ese momento, los agentes procedieron a la detención de los dos varones como presuntos autores de un delito de receptación. El reloj fue intervenido y los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.

