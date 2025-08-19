Intentan entrar a hachazos en una peña tras una pelea durante las fiestas de Tudela

En apenas unos minutos el ambiente de diversión, hermandad y fiesta que reinaba en una de las peñas de la localidad de Tudela de Duero ... se convirtió, la madrugada del pasado sábado, en escenario de una pelea con agresiones, amenazas y con la presencia de un hacha que causó «momentos de pánico y tensión» entre las decenas de personas que presenciaron un violento altercado en la calle Solana Alta del municipio, a escasos metros de una zona de bares muy concurrida durante las fiestas de San Roque.

Allí, un vecinos de unos 46 años, estaba sentado en la puerta de la peña de unos conocidos tomando algo minutos después de las dos de la madrugada. En ese momento, un vehículo -en cuyo interior iban cuatro ocupantes- pasó a gran velocidad y fue ese comportamiento del conductor el que provocó una reacción inmediata en él, la de lanzar hacia el coche el vaso de plástico que tenía en la mano.

De forma intencionada o no, el vaso terminó en el interior del vehículo que iba en ese momento con las ventanillas bajadas y eso hizo que la mujer que iba al volante frenase de forma brusca en medio de la calle. A su vez, otra mujer que ocupaba la parte trasera del vehículo se bajó del coche y fue hacia el vecino.

Según varios testigos, «la mujer se abalanzó sobre él y comenzó a pegar al hombre, dándole golpes y patadas e incluso le intentó tirar una silla al mismo tiempo que insultaba y amenazaba». El hombre, por su parte, y tal y como explican algunas de las personas que estuvieron presentes, «intentaba zafarse todo el tiempo de la mujer, quería quitársela de encima». El resto de ocupantes del vehículo, superan los treinta años, también intentaron separarla para calmar los ánimos y, precisamente, cuando parecía que la situación se había relajado, uno de los ocupantes del vehículo cambió de actitud y se puso violento al ver que la mujer tenía un arañazo en la frente.

En ese momento tanto los peñistas, había una veintena aproximadamente en el local y entre ellos un menor de edad, como el hombre que había lanzado el vaso de plástico se refugiaron en el interior de la peña para evitar una nueva agresión y cerraron la puerta.

Al ver que no podía entrar, la mujer que minutos antes iba al volante regresó unos metros hacia el coche y sacó del maletero un hacha con el que comenzó a golpear la puerta del local causando pánico entre los que estaban en su interior y entre la gente que, desde fuera, presenciaba lo que estaba ocurriendo. «Pasamos miedo todos, porque en el interior había mucha gente, incluso había un niño y cómo lo tuvieron que pasar, escuchando las amenazas y los golpes, porque como entrasen con el hacha se iba a liar. Todo sucedió muy rápido», dice una de las personas que vio el altercado. Ya habían destrozado parte de la puerta, a la que también daban puñetazos para intentar entrar.

Sin detenciones por los hechos

Al darse cuenta de la inminente llegada de los agentes, uno de los ocupantes cogió el hacha, se subió al coche y se marchó a toda prisa del lugar, dejando allí a los otros tres acompañantes. «En un momento se llenó la calle de policía», dice uno de los testigos.

De hecho, hasta la calle Solana Alta llegaron varias patrullas de Policía Local y de Guardia Civil que acudieron al lugar al ser requeridos por la gravedad de los hechos. Tras identificar a los tres ocupantes del vehículo y al hombre que había lanzado le vaso, así como preguntar a testigos sobre lo que había ocurrido, los agentes no procedieron a la detención de ninguna de las personas involucradas ni constan por el momento denuncias por parte de los implicados en un altercado que elevó la tensión y el miedo de los presentes durante la madrugada del sábado en Tudela de Duero.