Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este martes
Exterior de la peña donde tuvo lugar el altercado, en la calle Solana Alta de Tudela de Duero. El Norte
Valladolid

Intentan entrar a hachazos en una peña tras una pelea durante las fiestas de Tudela

El altercado se inició cuando un vecino, que estaba en la puerta del local, lanzó un vaso de plástico a un coche por pasar a gran velocidad

S. Fernández y L. A.

Valladolid

Martes, 19 de agosto 2025, 19:21

En apenas unos minutos el ambiente de diversión, hermandad y fiesta que reinaba en una de las peñas de la localidad de Tudela de Duero ... se convirtió, la madrugada del pasado sábado, en escenario de una pelea con agresiones, amenazas y con la presencia de un hacha que causó «momentos de pánico y tensión» entre las decenas de personas que presenciaron un violento altercado en la calle Solana Alta del municipio, a escasos metros de una zona de bares muy concurrida durante las fiestas de San Roque.

