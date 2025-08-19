El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Palencia

Agrede a policías locales que acudieron a un inmueble por amenazas e insultos

Ocurrió en la calle La Puebla y la agresora, de 56 años, fue detenida y conducida al hospital para una valoración psiquiátrica

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 19 de agosto 2025, 10:40

La Policía Local, sobre las 11:40 horas del lunes, recibió aviso del Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León sobre amenazas e insultos en un inmueble de la calle La Puebla. Acudió una patrulla, comprobando la veracidad de los hechos, identificando como causante a una mujer de 56 años. Durante la intervención, uno de los alertantes sufre una agresión y un ataque de ansiedad y los agentes intervinientes al intentar retener a la agresora también fueron agredidos. La identificada fue trasladada al Hospital Río Carrión para una valoración psiquiátrica, en calidad de detenida por un presunto delito de atentado a los agentes de la autoridad. La alertante fue trasladada al centro de salud para ser atendida.

El mismo día, en torno a las 13:35 horas, la Policía Local de Palencia identificó a dos mujeres en un establecimiento de la calle Antonio Maura por una presunta agresión entre la empleada y una clienta. Se les informó de los derechos que les asisten.

También el lunes, alrededor de las 21:20 horas, la Policía Local identificó a una mujer de 21 años por un hurto en un comercio de la calle Pedro Romero. Fue citada para juicio rápido.

Ya este martes, sobre las 00:45 horas, la Policía Local acudió a un establecimiento hotelero ya que, al parecer, una persona intentaba acceder al mismo con un perro y no se lo permitían. Se comprobó que se trataba de un perro guía. Se le facilitó la búsqueda de otro establecimiento hotelero donde alojarse, ya que en ese no tenía reserva previa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Valladolid, en alerta por contaminación como consecuencia de los incendios
  2. 2 Las cuadrillas de lucha contra incendios de Castilla y León: «Muchas dotaciones estamos paradas en base, sin activar»
  3. 3

    Cazado un conductor con la mayor tasa de alcohol registrada en Valladolid
  4. 4 Un pájaro choca contra el tendido eléctrico y causa un fuego en Quintanilla de Arriba
  5. 5

    El fuego avanza sin control en Sanabria y 8.000 personas se preparan para una «previsible» evacuación
  6. 6 «No ha muerto en accidente, es fruto de la precariedad y forma de trabajar de la Junta»
  7. 7

    Guardo se parapeta y se salva del fuego, que ahora avanza hacia Villalba
  8. 8 Hace huir a dos ladrones que entraban en su vivienda gritándoles desde el sofá
  9. 9

    Los vallisoletanos ante la nube de humo: «A mi novio le ha saltado la alarma de incendios en el gimnasio»
  10. 10 Un aficionado del Ceuta agradecido con el Real Valladolid: «Ojalá seáis uno de los equipos que ascienda»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Agrede a policías locales que acudieron a un inmueble por amenazas e insultos

Agrede a policías locales que acudieron a un inmueble por amenazas e insultos