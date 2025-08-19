Agrede a policías locales que acudieron a un inmueble por amenazas e insultos

PalenciaAgrede a policías locales que acudieron a un inmueble por amenazas e insultos
Ocurrió en la calle La Puebla y la agresora, de 56 años, fue detenida y conducida al hospital para una valoración psiquiátrica
Palencia
Martes, 19 de agosto 2025, 10:40
La Policía Local, sobre las 11:40 horas del lunes, recibió aviso del Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León sobre amenazas e insultos en un inmueble de la calle La Puebla. Acudió una patrulla, comprobando la veracidad de los hechos, identificando como causante a una mujer de 56 años. Durante la intervención, uno de los alertantes sufre una agresión y un ataque de ansiedad y los agentes intervinientes al intentar retener a la agresora también fueron agredidos. La identificada fue trasladada al Hospital Río Carrión para una valoración psiquiátrica, en calidad de detenida por un presunto delito de atentado a los agentes de la autoridad. La alertante fue trasladada al centro de salud para ser atendida.
El mismo día, en torno a las 13:35 horas, la Policía Local de Palencia identificó a dos mujeres en un establecimiento de la calle Antonio Maura por una presunta agresión entre la empleada y una clienta. Se les informó de los derechos que les asisten.
También el lunes, alrededor de las 21:20 horas, la Policía Local identificó a una mujer de 21 años por un hurto en un comercio de la calle Pedro Romero. Fue citada para juicio rápido.
Ya este martes, sobre las 00:45 horas, la Policía Local acudió a un establecimiento hotelero ya que, al parecer, una persona intentaba acceder al mismo con un perro y no se lo permitían. Se comprobó que se trataba de un perro guía. Se le facilitó la búsqueda de otro establecimiento hotelero donde alojarse, ya que en ese no tenía reserva previa.
