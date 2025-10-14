El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Niceto Manso posa con sus hijas, nietos y bisnietos en el día de la celebración su cumpleaños. A. S.

Valladolid

Niceto Manso, memoria de Megeces, celebra sus 103 años

El vecino más longevo del municipio repasa una vida marcada por el trabajo en el campo, el amor duradero y su carácter tranquilo y afable

Andrea Sánchez Casado

Andrea Sánchez Casado

Martes, 14 de octubre 2025, 07:12

Comenta

El pasado fin de semana, la familia Manso volvió a llenar de alegría su casa de Megeces para celebrar los 103 años de Niceto Manso, ... nacido en el mismo pueblo el 9 de octubre de 1922. Hijo de Liduvino Manso Mena y María Manso Alonso, Niceto es el mayor de cuatro hermanos -Constancia, César y Carlos- y ha sido, durante toda su vida, un ejemplo de serenidad, trabajo y cariño.

