Lino de Paz con el alcalde de Bolaños y familiares junto a la placa descubierta en la entrada del parque El Norte

Valladolid

Bolaños de Campos rinde homenaje a Lino de Paz al cumplir 100 años

El centenario vecino de la localidad vallisoletana ha celebrado el siglo de vida arropado por su familia

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:34

Siempre es bueno y necesario reconocer la labor desinteresada de todas aquellas personas que dedican parte de su tiempo a mejor la vida de los ... demás. Un acertado y emotivo reconocimiento que este fin de semana rindió el Ayuntamiento de Bolaños de Campos a su veterano vecino Lino de Paz Foces por sus trabajos durante años para mejorar el parque de la localidad en un acto en el que también se festejó sus recién cumplidos cien años. Se da la circunstancia que, según recuerdan los más mayores, Lino es el primer vecino del pueblo que llega a los cien años, ya que sí que lo han hecho varias mujeres.

