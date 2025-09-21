El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sócrates en la celebración de su centenario. Carlos Espeso

Valladolid

Sócrates Merino, un ejemplo de vitalidad a los 100 años

Este veterinario celebra su centenario en Valladolid rodeado de familiares, vecinos yamigos

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:27

«Por fin llegué a la meta. Pensé que no llegaba». Con esta frase recibió Sócrates Merino Bravo la llegada de su ansiado centenario. Una ... efeméride que le hacía especial ilusión. El pasado miércoles 17 de septiembre cumplió 100 años, una cifra redonda que le parecía muy lejana a pesar de su excelente estado de salud.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 22 años en un choque frontal con un camión en Traspinedo
  2. 2

    Villasexmir llora a José Carlos Pastor, fallecido en el accidente de la rotonda del San Agustín
  3. 3

    Así es la nueva ordenanza que regula el uso de bicis y patinetes
  4. 4

    Detenido por robar en los coches dañados por la tromba de agua del viernes
  5. 5 Detenidos dos constructores por contratar trabajadores irregulares sin darles de alta en la Seguridad Social
  6. 6

    Carlos Soto: «Las tapas de los domingos del bar Kaché son espectaculares»
  7. 7

    Cantarranas completa el veto al ruido en las tres zonas de marcha a la espera de la Catedral
  8. 8

    La hora de salida de Iván Romeo en el Mundial de Kigali
  9. 9

    La huella invisible de Israel en Castilla y León: de los regadíos a la automoción
  10. 10 Emotiva despedida de los vecinos a los dos sacerdotes de Saldaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Sócrates Merino, un ejemplo de vitalidad a los 100 años

Sócrates Merino, un ejemplo de vitalidad a los 100 años