El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luisa García celebra sus 100 años junto a su familia en Campaspero. El Norte

Valladolid

El secreto de Luisa para cumplir 100 años: «No anticiparse a nada, leer mucho y comer poco»

Familiares y amigos se reúnen en Campaspero, la localidad natal de la nueva centenaria, para festejar su cumpleaños

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Sábado, 23 de agosto 2025, 20:38

Acaba de cumplir 100 años y, la verdad, cuesta creerlo cuando uno mira a Luisa García, una entrañable mujer que llega al siglo de vida ... con energía, chispa y agradecida por poder compartir con una familia muy unida todas sus vivencias y recuerdos. El pasado martes, fue la gran protagonista y sopló las velas rodeada de los suyos, al igual que lo hace este sábado. Doble celebración para una ocasión tan especial. Con su peinado impecable esta coqueta vecina de Campaspero responde muy humilde a la pregunta estrella sobre cuál es el secreto para llegar tan bien a tan avanzada edad. «Nada en especial, simplemente no sufrir por nada que no haya pasado, cuando han venido las cosas se han ido afrontando y punto. Eso sí, he sido una grandísima lectora y de comer, bien poco», asegura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere en Valladolid un irundarra cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  2. 2

    Herido grave tras recibir dos cornadas en la primera suelta de toros en la calle en las fiestas de Serrada
  3. 3 El lío con la tarjeta gratuita del bus en Castilla y León: por qué no llega y qué pasa si no la tengo
  4. 4

    Cinco disparos al aire en Segovia: el precedente del tiroteo mortal en Ávila
  5. 5 El corredor de 17 años muerto en la Vuelta a la Ribera es Iván Meléndez, que militaba en el Tenerife Cabberty
  6. 6

    Las multas en zona azul por no mover el coche a las dos horas se disparan
  7. 7 Detenidos tres jóvenes por asaltar a ancianos a punta de cuchillo y robarles los bolsos
  8. 8

    Triunfo agónico de un Pucela más de barro que brillante
  9. 9

    Apuñalan a un comerciante en una tienda en el centro de Segovia
  10. 10

    Vallisoletanos que se quedan sin playa por decisión propia: «Aquí tenemos de todo, no necesitamos más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El secreto de Luisa para cumplir 100 años: «No anticiparse a nada, leer mucho y comer poco»

El secreto de Luisa para cumplir 100 años: «No anticiparse a nada, leer mucho y comer poco»