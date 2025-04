Mota del Marqués se moviliza para frenar la velocidad en una de sus calles

En Mota del Marqués una iniciativa vecinal está cobrando cada vez más fuerza. La lidera Aida Alonso Cifuentes, una joven de 28 años, que ha ... lanzado una campaña en Change.org reclamando la instalación de badenes reductores de velocidad en la calle en la que vive, la avenida de Castellanos, una de las principales vías de acceso y tránsito del pueblo. La razón es la excesiva velocidad a la que circulan la mayoría de los vehículos por esta vía, lo que pone en peligro a los residentes y a los muchos paseantes que por ella transitan. También piden una renovación clara y visible de las señales de tráfico en ese tramo. Esta calle antiguamente era carretera, la Nacional VI, que atraviesa todo el pueblo, pasa por el parque infantil y tiene entrada y salida a la Autovía A-6.

Aida desciende de Mota del Marqués y hace dos años que se fue a vivir a este municipio, justo enfrente de su abuela, que es otra de las afectadas. Desde entonces ha sido testigo de numerosas situaciones de riesgo. «La mayoría de los coches pasan muy deprisa. Vecinos que llevan más tiempo viviendo aquí que yo, ya han trasladado hace tiempo el problema al Ayuntamiento. Éste lo ha escalado a las administraciones correspondientes, pero no hay ninguna solución», cuenta.

Hace unos días decidió iniciar una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org como medida de presión. Actualmente la petición cuenta con cerca de 300 apoyos. «Según datos de la Dirección General de Tráfico, los badenes reductores son una de las herramientas más eficaces para reducir la velocidad en zonas urbanas, especialmente en entornos residenciales. La avenida de Castellanos, sin embargo, carece de ellos, y las señales actuales no ayudan a clarificar la velocidad máxima permitida. No queda claro si el límite es de 40 o de 50 km/h. Lo que sí es evidente es que la mayoría circula muy por encima de esas velocidades», denuncia la promotora de la iniciativa.

El problema se agudiza en los meses de verano, cuando el tráfico agrícola aumenta de forma considerable. «Los tractores también van muy deprisa. No es seguro para nadie», añade Aída. «Es una calle muy larga y muy transitada. Si un coche te pasa rozando a toda velocidad, el riesgo es evidente. Esto no es solo un problema para quienes vivimos en ella, sino para todo el pueblo», explica Aída. Otra de las vecinas, madre de dos niños pequeños, afirma temer cada vez que éstos se asoman la calle. «Antiguamente esta calle era una carretera. Es muy recta, aunque al final hay una curva y yo creo que mucha gente se sigue pensando que es carretera por la velocidad que cogen. Me da pánico que mis niños salgan a la calle. Les tengo que llevar siempre de la mano porque aquí es imposible jugar», cuenta. Alicia Castell también es vecina de esta vía. «Es un problema serio. La mía es la primera casa de la calle y veo como los coches entran a una velocidad increíble, sobre todo el autobús. También los tractores y camiones cogen una velocidad elevadísima. En otros pueblos han instalado badenes, no entiendo por qué aquí no. Afortunadamente no ha pasado nada, y ojalá no pase, pero tenemos el miedo siempre presente», opina.

El Ayuntamiento de Mota del Marqués, con su alcalde Gerardo Hernández a la cabeza, tienen la misma preocupación y están realizando las gestiones oportunas para ser atendidos por la administración correspondiente. «Lo hemos consultado con la Junta de Castilla y León y también con Diputación, pero depende de la subdelegación de Gobierno. Vamos a solicitar una reunión para plantear esta necesidad que es vital para los vecinos», comenta Hernández.

La campaña de Change.org sigue activa y abierta a nuevas firmas. «No podemos esperar a que ocurra una desgracia para tomar medidas. Solo pedimos poder vivir y caminar por esta calle con seguridad», concluyen estos vecinos.