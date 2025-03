El peso de la historia y la mirada en el futuro de Mota del Marqués

Gerardo Hernández, alcalde: Un municipio con un marcado sentido de comunidad

A mis 82 años, soy uno de los alcaldes decanos de la provincia, cargo que ostento con un orgullo difícil de expresar con palabras. En esta noble villa de Mota del Marqués, cada una de las piedras de cada uno de los monumentos, lleva grabadas historias de antaño, sin embargo, sus calles invitan a disfrutar de la calma y la tranquilidad que sólo se pueden disfrutar en un pueblo como este. Conscientes de la importancia del legado que nos dejaron nuestros ancestros, desde la corporación municipal, intentamos promocionarlo, pero sin quedarnos anclados en el pasado. Tratamos de priorizar la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos, y a la vez atraer nuevos habitantes y visitantes. Me siento afortunado de poder contar en mi equipo de Gobierno con jóvenes llenos de energía y de buenas ideas. Sus ganas y su ilusión combinan bien con la madurez que me han dado los años. Ser un equipo multidisciplinar nos permite abordar con solvencia los retos que se nos presentan en la gestión del día a día. Juntos estamos impulsando iniciativas que están sirviendo para potenciar el turismo rural y cultural, conservar el patrimonio y mejorar las infraestructuras municipales, que no son pocas. El Palacio de los Ulloa, el templo de San Martín, las ermitas, los restos del castillo teutónico, nuestra gran plaza… conforman un gran legado nada fácil de mantener. Requieren un gran esfuerzo que debemos repartir entre otros proyectos que nos aseguren el mejor porvenir, como la rehabilitación de viejas construcciones para convertirlas en viviendas de alquiler social. En esto fuimos pioneros en la provincia y ha contribuido a la llegada de nuevos vecinos. Mota del Marqués es también un municipio de oportunidades de crecimiento. Estar ubicados al pie de la A-6, resulta idóneo para el asentamiento de nuevos proyectos empresariales que pueden coexistir con los ya existentes. Otro de nuestros puntos fuertes es el marcado sentimiento de comunidad. Podemos presumir de una gran participación vecinal a través de asociaciones locales, que dinamizan la vida cultural y social. Doy las gracias a todos esos motanos, por su gran implicación, por sumarse a todos los proyectos de la corporación y por su encomiable labor por el bien del pueblo. Aprovecho este altavoz para invitarles a visitarnos. Encontrarán un pueblo acogedor y unos vecinos volcados en mantener vivas sus raíces y en construir el mejor futuro para las nuevas generaciones, igual que antes hicieron con nosotros.