Miguel Ángel Alonso durante el pregón en la iglesia de Santiago El Norte

Valladolid

Miguel Ángel Alonso pregona las fiestas del Cristo de la Vega de Tordehumos

El que fuera linotipista de El Norte de Castilla durante más de 30 llevó a cabo un divertido recorrido por la historia de las peñas en la localidad

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:13

Siempre es importante reconocer la labor de todos los vecinos y allegados que, de forma desinteresada, han aportado su granito de arena para hacer mejor ... la vida de los demás. Un reconocimiento que, a sus 75 años, le ha llegado a Miguel Ángel Alonso en el honor de ser este viernes el pregonero de las fiestas del Cristo de la Vega de Tordehumos, el pueblo en el que hace más de medio siglo llegó de su Villabrágima natal de la mano de la que iba a ser su esposa, María Paz Lobato, a la que fueron dirigidas las primeras palabras de agradecimiento por deberla a ella estar en Tordehumos. Palabras de gran emoción a las que se sumaron las que el pregonero dirigió también a todos los vecinos para darles las gracias por las numerosas muestras de apoyo recibidas cuando en 2008 falleció su hija María Paz a los 31 años en accidente de tráfico. En el acto estuvieron presentes la reina, dama, principie y princesa de las fiestas.

