Tordehumos ensalza un año más el folclore, la artesanía y la gastronomía

Tordehumos vive un fin de semana muy especial al celebrar la vigésimo quinta edición del su popular Mercado Artesanal, que, un año más, vuelve a ... poner en valor el folclore, la artesanía y la gastronomía como importantes recursos turísticos y culturales de la localidad. A media mañana de este sábado, la actividad se inauguraba en el bello atrio de la iglesia de Santiago al compás de las músicas de los dulzaineros Zarabandos, que, durante todo el fin de semana se encargan de poner la mejor banda sonora al mercado. El alcalde, Agapito Bravo, dio la bienvenida, destacando un programa cargado de actividades y animando a «disfrutar de un fin de semana diferente para llevar un buen recuerdo de nuestro pueblo».

Al alcalde de Medina del Campo y diputado provincial, Guzmán Gómez, le correspondió de ofrecer el pregón que inauguró de forma oficial el mercado, con una reivindicación del pasado y del mercado artesanal de la localidad. Hizo referencia a los vínculos históricos de Medina del Campo y Tordehumos, especialmente durante la Guerra de las Comunidades, «donde los castellanos forjaron con su sangre valores como el honor, la lealtad y la justicia». En su discurso, repasó los 25 años de vida del mercado artesanal, con un cariñoso recuerdo a quienes comenzaron este proyecto y la exaltación a la artesanía. «A las manos curtidas del alfarero, las manos pacientes de la tejedora, las manos precisas del tallista...Y a las manos que ya no están, pero que tejieron los primeros hilos de esta historia», enumeró.

El alcalde de Medina del Campo finalizó el pregón con el agradecimiento a los vecinos y artesanos que durante este cuarto de siglo han sido el sostén del mercado de Tordehumos e hizo un llamamiento a la supervivencia de nuestra zonas rurales. «No dejéis de venir los que estáis fuera porque es la mejor manera de reivindicar nuestra propia identidad y nuestra tierra que, más o menos poblada, sigue manteniendo íntegramente aquellos valores que forjamos en la edad media de honor, lealtad y justicia y que, a pesar de los incendios devastadores que asolan estos días tierras vecinas, quiere seguir más viva que nunca», recalcó.

Durante la primera jornada, cientos de personas, entre vecinos y visitantes, recorrieron los diferentes puestos instalados en la plaza Mayor y en la calle Juan Herrero Olea. De especial interés resulta la visita en la iglesia de Santiago, en la que se puede disfrutar de la exposición 'La alcoba', donde se recrea un antiguo dormitorio con objetos de la colección del Museo de Objetos del Ayer, regentado con gran ilusión por César León y Azucena Asensio. Se complementan con una gran cantidad de distintas labores artesanales, entre ellas prendas, que, cedidas por los vecinos, están realizadas en punto, bolillo, ganchillo o bordado.

La antigua alcoba volverá a ser el escenario para la recreación este domingo, a las 20:00 horas. En ella se contará de nuevo la historia de amor que se esconde detrás de un bello exvoto de 1903 realizado con polvo de pelo.

Una vez más, de gran interés, fueron los talleres participativos de rosquillas y orejas, organizado por un grupo de vecinas; de cestería, por Mercedes Criado; de forja, por Cuchillos El As; de fieltrado de la lana, por Raquel Puertas; el de PipaPaper móvil colgante y de impresión, a cargo del riosecano Luis Javier Esteban.

Por su parte, el Ecomuseo acogió los talleres de labores tradicionales de costura, jabón y queso y requesón. También hubo tiempo para poder degustar sabrosas viandas en uno de los puestos o en los bares del pueblo. El mejor broche a la jornada lo puso el concierto del aclamado grupo de música tradicional Mayalde, con casi cuatro décadas sobre los escenarios.

Durante los dos días, el Ecomuseo y el Museo Etnográfico Objetos del ayer, con sus jornadas de puertas abiertas, dan la posibilidad de disfrutar de las raíces de la cultura rural, recordando cómo vivía y trabajaba la población de Tierra de Campos.

El Mercado Artesanal de Tordehumos continuará durante todo el domingo con los pasacalles de los dulzaineros Zarabandos, y los talleres participativos de chapas personalizadas, cestería, marcapáginas, pintacaras y personalización de llaveros, llegando a su fin el mercado con la actuación del grupo de danzas de la Asociación Cultural de Coros y Danzas Zagalejos de Valladolid.