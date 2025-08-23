El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tordehumos ensalza un año más el folclore, la artesanía y la gastronomía

El pregón del alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, inició este sábado la actividad en su vigésima quinta edición, en la que destaca la exposición etnográfica La alcoba en la iglesia de Santiago

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:03

Tordehumos vive un fin de semana muy especial al celebrar la vigésimo quinta edición del su popular Mercado Artesanal, que, un año más, vuelve a ... poner en valor el folclore, la artesanía y la gastronomía como importantes recursos turísticos y culturales de la localidad. A media mañana de este sábado, la actividad se inauguraba en el bello atrio de la iglesia de Santiago al compás de las músicas de los dulzaineros Zarabandos, que, durante todo el fin de semana se encargan de poner la mejor banda sonora al mercado. El alcalde, Agapito Bravo, dio la bienvenida, destacando un programa cargado de actividades y animando a «disfrutar de un fin de semana diferente para llevar un buen recuerdo de nuestro pueblo».

