Tordehumos: Impulsar el crecimiento en Tierra de Campos

Agapito Bravo, alcalde: «En estos últimos diez años la vida en el pueblo ha mejorado»

Agapito Bravo.

El amor y el cariño de un pueblo se lleva en el interior y eso me ocurría a mí cuando me propusieron que encabezara la lista por el Partido Popular a la alcaldía de Tordehumos, y viendo la situación por la que estábamos atravesando, me animó mucho más. Muchos años a mi espaldas. Dieciséis en la Junta directiva de la Asociación Cultural Cristo de la Vega y otros diez años como presidente, además de vivir y convivir toda una vida en el pueblo me hicieron dar el paso hacia delante.

Desde ese día, el Consistorio trabaja cada día para que nuestro municipio crezca y se desarrolle. Apostamos por la defensa de todos los sectores económicos que son el motor diario del pueblo. Y defendemos nuestras costumbres y tradiciones para que se conserven a pesar del paso del tiempo. En definitiva, luchamos para no dejar a nadie fuera, por grande que sea la necesidad para llevarlo acabo. Tordehumos es un municipio vivo. Todas las iniciativas culturales que se llevan a cabo repercuten de forma muy positiva sobre la economía local. Los eventos y actividades que se celebran son un beneficio para el pueblo, y eso repercute positivamente sobre los negocios y oficios que aún quedan vivos en la localidad. Y es que no son pocas las actividades de las que pueden disfrutar vecinos y foráneos. En Tordehumos celebramos las tradicionales y arraigadas carreras de cintas a caballo en la fiesta de Las Candelas, la romería del día de San Marcos con la merienda en el campo, el mercado artesanal que cada penúltimo fin de semana de agosto se viene celebrando y este año celebramos la 25 edición y/o el Belén Viviente que cada Navidad se representa. Todas ellas, iniciativas buenas que por pequeñas o grandes que sean, hacen bien al pueblo y eso me enorgullece como alcalde.

De cara al futuro y pensando en los próximos meses estamos organizando la celebración del XXV Mercado Artesanal, entre otras muchas actividades que se van a realizar en el verano como en estos años anteriores.

Aunque es difícil predecir cómo serán los años venideros, estoy seguro de que el futuro de Tordehumos tendrá una pequeña llama viva. Una llama que siempre servirá para avivar el fuego por difícil que sea. Y desde el Consistorio lo intentaremos avivar como sea posible. El trabajo del Ayuntamiento es fundamental para nuestro pueblo. Pero no estamos solos y contamos con el apoyo de otras instituciones. Principalmente con el de la Diputación Provincial de Valladolid y la Junta de Castilla y León. Cuando hay una necesidad acudes a ellos y te respaldan. El municipio de Tordehumos necesita muchas cosas para crecer. Pero sabemos que manteniendo los servicios y trabajando en la agricultura y la ganadería (los pilares de nuestra economía) seguro que no faltarán otro tipo de negocios para seguir creciendo o sobre todo manteniéndonos.