Herido tras salirse de la calzada en Medina de Rioseco

Un hombre de 37 años ha resultado herido la madrugada de este domingo tras perder el control de su vehículo y salirse de la calzada ... en la localidad de Medina de Rioseco.

El incidente, en el que este conductor ha sido el único implicado, se ha producido poco después de la una y media de la noche cuando el hombre circulaba por el cruce de la calle San Juan con la calle Muebles.

Minutos después la sala de emergencias del 112 recibía el aviso del accidente y se movilizaba entonces a agentes de la Policía Local, también a Guardia Civil de Tráfico (para realizar los trámites correspondientes y esclarecer lo sucedido) y al personal del centro de salud de la localidad, donde atendieron al hombre al quejarse de dolores como consecuencia de un golpe en el pecho.