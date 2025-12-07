El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a su coche. El Norte
Valladolid

Herido tras salirse de la calzada en Medina de Rioseco

El hombre fue atendido por el personal del centro de salud de la localidad al quejarse de dolores en el pecho como consecuencia del impacto

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:58

Un hombre de 37 años ha resultado herido la madrugada de este domingo tras perder el control de su vehículo y salirse de la calzada ... en la localidad de Medina de Rioseco.

