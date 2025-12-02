Triplica la tasa de alcohol y provoca un accidente en el Paseo de Zorrilla

Vigilan con especial atención las calles de Valladolid durante el fin de semana y con su presencia tratan de disuadir y minimizar las conductas irresponsables ... al volante de los que circulan por la ciudad. No obstante, cada fin de semana se encuentran con esos conductores que deciden, sin medir las consecuencias, ponerse en carretera.

Uno de esos conductores fue denunciado -poco después de la una de la madrugada del sábado- por un delito contra la seguridad vial al circular con su vehículo por el paseo de Zorrilla, 161, con una tasa de alcohol en aire espirado que triplicaba el límite permitido. Esta ingesta de alcohol, de 0,73, fue el factor principal que provocó un accidente (en el que solo se vio implicado este hombre) tras perder el control de su coche.

No fue el único suceso de este tipo, ya que dos hechos similares tuvieron lugar ese mismo sábado. Alcoholemias que terminaron en accidentes y que impiden ese 'consumo cero' que buscan los agentes cada fin de semana. A las dos de la madrugada fue denunciado otro conductor por circular por el Paseo Juan de Austria, en ese momento terminó chocando contra el mobiliario urbano y se demostró que duplicaba el consumo máximo permitido tras las pruebas realizadas (0,55 mg/l), por lo que fue denunciado.

En poco más de media hora, de las 3:00 a las 3:35 horas, la policía local intervino en dos avisos más. El primero, en el paseo Juan Carlos I, donde un conductor fue parado por los agentes y posteriormente denunciado por conducir superando el límite y arrojar unos resultados de 0,41 mg/l (el máximo son 0,25).

Media hora después, un hombre provocó otro accidente en la Avenida de Burgos. En el momento de la llegada de los policías, el conductor se negó en reiteradas ocasiones a realizarse las pruebas de detección de alcoholemia, por lo que será investigado y será el juzgado el que determine la sanción.

«Hemos realizado un total de 65 pruebas de alcoholemia en once puntos de la capital y 63 de ellas han sido negativas», comentan fuentes policiales. Aunque fuera de esos puntos de control, los agentes dan el alto a aquellos conductores cuya conducta resulta sospechosa, bien sea porque conducen de forma errática o porque no respetan las normas de circulación. Eso es precisamente lo que sucedió en la calle Cardenal Torquemada, en el barrio de La Rondilla, donde una patrulla dio el alto a un conductor por su forma sospechosa de circular, sobre las 21:15 horas del viernes. Finalmente, comprobaron que el varón conducía bajo los efectos de la cocaína y de los opiáceos, por lo que fue denunciado y propuesto para sanción.

Los agentes cada vez están más acostumbrados a vigilar a las personas que se desplazan por la ciudad con alternativas al vehículo, como pueden ser aquellos que se desplazan en bicicleta o en patinete eléctrico. El sábado fue precisamente un hombre que circulaba en bicicleta por la calle Pólvora de Valladolid el que fue sancionado por alcoholemia, al llevar una tasa de alcohol de 0,82. Motivo por el que fue denunciado por un delito contra la seguridad vial.