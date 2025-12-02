El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Palencia

Roban la cabeza tractora de un camión y una caja de carga en una empresa de Dueñas

Los autores del hecho delictivo desengancharon la cabina del vehículo de un remolque y le acoplaron otro con cobre como mercancía

Ricardo Sánchez Rico

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:09

La Guardia Civil de Palencia ha abierto una investigación para tratar de esclarecer la autoría del robo cometido el pasado fin de semana en una empresa de transportes y logística ubicada en el polígono de Dueñas, después de que autores desconocidos se apoderaran de la cabeza tractora de un camión y de una caja de carga con cobre.

La empresa presentó este lunes la denuncia ante el instituto armado. Al parecer, los autores del hecho delictivo desengancharon la cabeza tractora del camión de la caja de carga en la que estaba acoplada y se llevaron la cabeza tractora con otra caja de carga que contenía cobre como mercancía.

Este hecho delictivo se suma a los tres robos perpetrados la semana pasada en tres viviendas ubicadas en la localidad de Venta de Baños, llevándose los delincuentes entre el botín un armero con dos armas.

