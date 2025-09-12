El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una ambulancia, este viernes en la avenida de Madrid de Laguna de Duero, donde se ha producido el atropello. El Norte

Herido tras ser atropellado cuando circulaba en silla de ruedas eléctrica en Laguna de Duero

El hombre, de 75 años, ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Río Hortega

El Norte

El Norte

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:23

Un hombre de unos 75 años ha resultado herido este viernes tras golpeado por un turismo cuando circulaba en una silla de ruedas eléctrica por Laguna de Duero. El siniestro se ha producido sobre las 11:00 horas a la altura del número 5 de la avenida de Madrid, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se alertaba de lo sucedido y requería asistencia para el septuagenario, que estaba consciente y como consecuencia del impacto había caído al suelo.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de soporte vital básico. Una vez allí, el personal sanitario ha atendido al herido, que ha sido trasladado en ambulancia la Hospital Río Hortega de Valladolid.

