El turismo volcado en Laguna de Duero. El Norte

Un herido en un aparatoso vuelco de un coche en Laguna de Duero

La víctima, de 60 años, recibió asistencia sanitaria por las lesiones sufridas en la colisión entre dos vehículos

El Norte

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:25

Un hombre de 60 años ha resultado herido a media mañana de este sábado fruto al volcar uno de los vehículos implicados en una aparatosa colisión entre dos turismos registrada en la avenida La Laguna de Laguna de Duero.

Los servicios de emergencias, según ha confirmado el 112, recibieron el primer aviso de lo ocurrido en la citada avenida a las 11:00 horas, donde los alertantes solicitaban ayuda para uno de los ocupantes de los turismos siniestros, que presentaba una herida abierta en un brazo y que se encontraba aturdido.

Al lugar del siniestro acudieron agentes de la Policía Local y sanitarios en una ambulancia para atender al lesionado.

