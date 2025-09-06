El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tráfico

Heridos dos septuagenarios al volcar un coche en la A-6 en Mota del Marqués

Los ocupantes del vehículo siniestrado de madrugada fueron evacuados al Río Hortega

El Norte

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:29

Dos personas, de unos setenta años, resultaron heridas como consecuencia del vuelco del turismo en el que viajaban en un siniestro registrado de madrugada a la altura del kilómetro 201 de la A-6, a la altura de Mota del Marqués.

El accidente tuvo lugar a las 5:06 horas, cuando el 112 recibió el primer aviso de lo ocurrido en la autovía de La Coruña en el término de la localidad vallisoletana y se solicitó asistencia para un hombre y una mujer, quienes se encontraban conscientes y fuera del vehículo.

Se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Mota del Marqués. La pareja de septuagenarios fue evacuada al Hospital Río Hortega, informa Ical.

