Heridos dos septuagenarios al volcar un coche en la A-6 en Mota del Marqués

TráficoHeridos dos septuagenarios al volcar un coche en la A-6 en Mota del Marqués
Los ocupantes del vehículo siniestrado de madrugada fueron evacuados al Río Hortega
El Norte
Valladolid
Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:29
Dos personas, de unos setenta años, resultaron heridas como consecuencia del vuelco del turismo en el que viajaban en un siniestro registrado de madrugada a la altura del kilómetro 201 de la A-6, a la altura de Mota del Marqués.
El accidente tuvo lugar a las 5:06 horas, cuando el 112 recibió el primer aviso de lo ocurrido en la autovía de La Coruña en el término de la localidad vallisoletana y se solicitó asistencia para un hombre y una mujer, quienes se encontraban conscientes y fuera del vehículo.
Se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de Mota del Marqués. La pareja de septuagenarios fue evacuada al Hospital Río Hortega, informa Ical.
