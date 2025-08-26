El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
Verónica Echegui, en el Festival de Cine de Medina del Campo en 2021. Facebook Festival de Cine de Medina del Campo

Valladolid

El Festival de Cine de Medina recuerda a Verónica Echegui, premiada en 2021

La actriz y directora presentó en el certamen medinense el cortometraje 'Tótem Loba', con el que se alzó con el galardón a Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Vestuario y Premio de la Juventud

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 26 de agosto 2025, 15:26

El Festival de Cine de Medina del Campo se ha sumado a las muestras de dolor por el fallecimiento de la actriz y directora Verónica ... Echegui, que fue premiada en la edición de 2021 con el cortometraje 'Tótem Loba'. «Nos cuesta creernos la noticia de tu partida. Descansa en paz, Verónica», ha admitido el certamen a través de sus redes sociales.

