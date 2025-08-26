El Festival de Cine de Medina recuerda a Verónica Echegui, premiada en 2021

El Festival de Cine de Medina del Campo se ha sumado a las muestras de dolor por el fallecimiento de la actriz y directora Verónica ... Echegui, que fue premiada en la edición de 2021 con el cortometraje 'Tótem Loba'. «Nos cuesta creernos la noticia de tu partida. Descansa en paz, Verónica», ha admitido el certamen a través de sus redes sociales.

Por su parte, el director del festival, Emiliano Allende Zapatero, ha lamentado el «adiós muy temprano» de la actriz, que acudió a la muestra medinense en su trigesimocuarta edición. «Estremecido al recibir la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui. Una persona extraordinaria en todos los sentidos», ha destacado, también en una publicación en redes.

La actriz y directora madrileña, que falleció a los 42 años víctima de un cáncer, estuvo en el Festival de Cine de Medina del Campo para presentar 'Totem Loba', un cortometraje con el que se alzó con el Premio de la Juventud y los galardones de Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Vestuario.

Precisamente, con 'Tótem Loba', un corto feminista inspirado en una experiencia personal que Echegui vivió a los 17 años, se alzó en 2022 con el Premio Goya al Mejor Cortometraje de Ficción.