Dani Martín, en una imagen de archivo. EFE

Dani Martín comparte en sus redes una emotiva carta de despedida a Verónica Echegui

El cantante y la actriz mantenían una gran relación de amistad

El Norte

Martes, 26 de agosto 2025, 10:58

Dani Martín ha querido dedicarle unas palabras a Verónica Echegui tras su imesperado fallecimiento: «A mí me enseñó, me respetó, me regaló amor de compañera. Yo aprendí, recibí y seguimos adelante cuando salimos del polígono, cada uno por nuestro lado, pero siempre conectados por esa locura que nos movía que se llama estar vivos», ha compartido Dani Martín en su cuenta de Instagram. Revelando con estas palabras la gran relación de amistad que compartía con la actriz desde hace años, Dani añadía: «Esta cosa tan caprichosa y preciosa que llamamos vida nos lo ha preparado así. Eres única, inolvidable, terremoto, belleza, intensa, energética. Hoy también estabas preciosa, así eres tú, La Vero. Mujer gigante que me regaló tanto. Mujer libre, anárquica y hermosa».

Junto a una fotografía en la que ambos aparecen en actitud muy cariñosa, Dani compartía con sus seguidores el gran cariño que le tenía a la actriz aprovechando la ocasión para enviarle un mensaje a una persona muy espeial para él: «Ojalá jamás hubiera tenido que escribir esto. La Vero, nuestra Vero (retiro lo de nuestra, ella era suya y a veces un ratito de los suyos), vuela libre, como siempre lo has hecho. Salúdame por ahí a alguna y alguno que hace tiempo no veo. Te quiero, Eche».

