Momento de la detención por parte de la Policía Local de Laguna de Duero. El Norte

Valladolid

Duplica la tasa de alcohol tras una persecución policial por Laguna de Duero

En el momento en el que los agentes solicitaron apoyo, el conductor arrancó el turismo y emprendió la huida hasta que finalmente fue interceptado en una finca

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:41

Agentes de la Policía Local de Laguna de Duero detuvieron el pasado viernes a un conductor que protagonizó una persecución tras duplicar la tasa de ... alcohol permitida al volante. Los hechos se produjeron el día 19 por la noche, cuando una patrulla detectó a un vehículo que circulaba de manera irregular por el Camino Alto de Tudela.

