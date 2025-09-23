Duplica la tasa de alcohol tras una persecución policial por Laguna de Duero

Agentes de la Policía Local de Laguna de Duero detuvieron el pasado viernes a un conductor que protagonizó una persecución tras duplicar la tasa de ... alcohol permitida al volante. Los hechos se produjeron el día 19 por la noche, cuando una patrulla detectó a un vehículo que circulaba de manera irregular por el Camino Alto de Tudela.

Así, los policías hicieron uso de las señales acústicas y luminosas para dar el alto al conductor, si bien hizo caso omiso. Finalmente, tras varias maniobras, la patrulla consiguió interceptar al coche bloqueando la marcha del mismo.

El conductor, un hombre de 50 años, fue sometido a una prueba de alcoholemia y no solo arrojó un resultado positivo, sino que llegó a duplicar la tasa máxima permitida. En el momento en el que los agentes solicitaron apoyo, el individuo arrancó el turismo y emprendió la huida de nuevo, desobedeciendo las órdenes policiales.

En su maniobra puso en peligro la integridad física de ambos policías, teniendo uno de ellos que apartar a su compañero, evitando así que ambos fueran arrollados en una maniobra peligrosa.

Investigación abierta

El sospechoso logró escapar momentáneamente y se inició una nueva persecución con el coche patrulla tras él. La persecución se prolongó hasta que el individuo logró introducirse en el interior de una finca, intentando escapar y bloqueando el acceso a los agentes. Finalmente, los policías municipales consiguieron acceder al lugar y reducir al conductor, procediendo a su detención.

La investigación continúa abierta para el esclarecimiento de los hechos y la determinación del grado de responsabilidad del conductor. Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial, que deberá determinar las responsabilidades del arrestado.