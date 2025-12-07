El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de una ambulancia en Valladolid. El Norte
Valladolid

Dos heridos, uno de ellos de 7 años, tras una salida de vía en Mota del Marqués

El accidente ha ocurrido en la A-6, sentido Galicia poco después de las diez y media de este domingo

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 13:58

Comenta

Dos personas, de 31 y 7 años, han resultado heridas leves y han sido trasladadas al hospital Río Hortega tras un accidente que ha tenido ... lugar en la mañana de este domingo a la altura de Mota del Marqués.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

