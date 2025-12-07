Dos heridos, uno de ellos de 7 años, tras una salida de vía en Mota del Marqués

Dos personas, de 31 y 7 años, han resultado heridas leves y han sido trasladadas al hospital Río Hortega tras un accidente que ha tenido ... lugar en la mañana de este domingo a la altura de Mota del Marqués.

Cuando el vehículo en el que circulaban los dos ocupantes llegaba por el kilómetro 201 de la A-6, en sentido Galicia, se ha producido la salida de vía hacia la mediana de la autovía por causas que aún se desconocen.

Tanto el adulto como el menor han sufrido lesiones leves y han permanecido conscientes en todo momento. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias, que ha enviado una ambulancia al lugar.