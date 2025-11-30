El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una ambulancia de Sacyl, en una imagen de archivo. El Norte

Herida un niña de cuatro años en Tudela tras salirse de la vía el turismo en el que viajaba

El vehículo terminó fuera de la vía en la carretera de Villabáñez, a su paso por el municipio vallisoletano

Valladolid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:48

Una menor de cuatro años ha resultado herida esta tarde después de que el turismo en el que viajaba se saliese de la vía. El servicio de emergencias 112 de Castilla y León recibió entorno a las 17:50 horas una llamada que alertaba del siniestro.

En esta, informaban de que un vehículo había salido de la vía en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera de Villabáñez, a la altura del municipio vallisoletano de Tudela de Duero.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los agentes de la Policía Local de Tudela de Duero, la Guardia Civil de Valladolid y una dotación de Emergencias Sanitarias - Sacyl, para atender a los ocupantes del turismo. Los técnicos tuvieron que asistir a la niña de cuatro años ya que presentaba dolor en la espalda como consecuencia del siniestro.

