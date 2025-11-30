El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una ambulancia de Sacyl, en una imagen de archivo. El Norte

Tres heridos, entre ellos una niña de cinco años, en un accidente de tráfico en la A-52 de Zamora

El vehículo en el que viajaban se salió de la vía y volcó a la altura de la localidad zamorana de Asturianos

El Norte

Valladolid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:27

Comenta

Tres personas resultaron heridas esta tarde en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 69 de la A-52, a la altura de la localidad zamorana de Asturianos. Entre los ocupantes del vehículo accidentado se encontraba una niña de cinco años que tuvo que ser trasladada en una ambulancia de soporte vital avanzado.

El siniestro, que tuvo lugar pasadas las 13:30 horas, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, se produjo cuando el turismo en el que viajaban se salió de la vía, por causas que aún se desconocen, y terminó volcando.

El 112 dio aviso del incidente a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital avanzado y una UVI móvil.

En el lugar del siniestro, el persona sanitario atendió a tres personas, una mujer de 5 años y un hombre de 74, que fueron trasladadas en soporte vital avanzado, y una mujer de 42 años, que fue evacuada en UVI móvil. Los tres heridos fueron trasladados al Hospital de Benavente.

