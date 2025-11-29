El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vecinos y allegados cubren el cuerpo de la víctima junto a los coches implicados en el siniestro ocurrido en la travesía de Rioseco.

Vecinos y allegados cubren el cuerpo de la víctima junto a los coches implicados en el siniestro ocurrido en la travesía de Rioseco. El Norte

Valladolid

Muere un jubilado de Castromonte al ser arrollado por un coche en la travesía de Rioseco

Julio, de 76 años y vecino de La Victoria, salía de una comida junto a un centenar de vecinos de su pueblo y se disponía a coger su vehículo cuando fue atropellado

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:19

Un hombre 76 años ha perdido la vida a media tarde de este sábado al ser atropellado, al parecer, por una fatal carambola a raíz ... de la colisión inicial de dos vehículos y de que uno de ellos saliera despedido hacia el lugar en el que se disponía a subir a su coche en la travesía de Medina de Rioseco.

