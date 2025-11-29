Muere un jubilado de Castromonte al ser arrollado por un coche en la travesía de Rioseco

Un hombre 76 años ha perdido la vida a media tarde de este sábado al ser atropellado, al parecer, por una fatal carambola a raíz ... de la colisión inicial de dos vehículos y de que uno de ellos saliera despedido hacia el lugar en el que se disponía a subir a su coche en la travesía de Medina de Rioseco.

La víctima es un jubilado afincado en el barrio de La Victoria de la capital, pero con casa y familia en la cercana localidad de Castromonte, un pequeño municipio situado a trece kilómetros al sur de Rioseco y del que es natural su mujer. Y este sábado acababa de asistir a una comida de hermandad celebrada en un hotel próximo al lugar del siniestro y en la que participaron un centenar de jubilados de Castromonte.

El siniestro ha ocurrido a las 17:20 horas a la altura del número 18 de la calle San Juan, que así se llama la travesía de la N-601 que atraviesa Rioseco, del lado de la calzada que discurre en sentido al centro del pueblo y hacia Valladolid, donde dos vehículos han colisionado inicialmente a la salida del cruce con la calle San Antonio María Claret para después uno de ellos acabar atropellando al hombre de 76 años. Los testigos apuntaron después que la víctima se disponía, al parecer, a subirse a su coche, estacionado allí mismo, para regresar a su domicilio junto a su mujer cuando fue arrollada.

Los socios de la asociación de jubilados, en torno a un centenar, acaban de comer en un hotel situado en la misma calle San Juan

El fallecido, Julio, de 76 años, era socio junto a su mujer (natural de Castromonte) de la asociación de jubilados de la pequeña localidad, de poco más de trescientos habitantes, situada al sur de Rioseco. Todos ellos habían celebrado una multitudinaria comida navideña en el hotel Vittoria Colonna, situado al otro lado de la calzada de la calle San Juan de Medina de Rioseco, en el número 2, a apenas cien metros del lugar del siniestro.

La celebración había concluido y la víctima se dirigía a su turismo para regresar a su domicilio cuando se ha producido el siniestro inicial que ha desembocado en el fatal atropello ante numerosos testigos. Estos últimos han alertado al 112 a las 17:20 horas e informado de que un varón estaba inconsciente sobre el hueco reservado a los aparcamiento, entre la acera y la calzada de la calle San Juan, entre los números 18 (allí está la ferretería La Llave) y 20, después de ser atropellado en un siniestro con tres vehículos implicados. Las fuentes consultadas apuntaron a que pudieron ser dos los coches accidentados inicialmente y que después uno pudo impactar contra un tercero estacionado, si bien las circunstancias del siniestro están siendo investigadas por los especialistas de la Guardia Civil de Tráfico.

La rápida ayuda de los testigos e implicados en el siniestro, y posteriormente de sanitarios y agentes, no pudo evitar que la víctima perdiera la vida. Así lo confirmarían instantes después los sanitarios que acudieron al lugar.

«Ha sido una tragedia», reconocía poco después de conocer lo ocurrido Heliodoro de la Iglesia, alcalde de Castromonte, quien recordaba con cariño a Julio. «Su mujer es de aquí y, aunque viven en La Victoria, tienen casa en el pueblo y venía mucho en verano y los fines de semana», relataba antes de destacar que el matrimonio, que tiene dos hijos, «era muy activo en la vida del pueblo a través de las peñas y de la asociación de jubilados» y de lamentar que la fatalidad ha querido que la tragedia se produjera en un momento de celebración en el que participaban decenas de vecinos del pequeño municipio de Tierra de Campos. «Julio, su mujer y su familia son muy queridos en el pueblo», concluyó.

Así que el atropello mortal ha causado una «profunda conmoción» tanto en Castromonte como en el barrio de La Victoria, donde residía la pareja; al igual que en la propia Medina de Rioseco.