El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Estado en el que quedó el coche en el que viajaban los tres amigos. DM

Mueren tres jóvenes al salirse su coche de la carretera en Cantabria

Los fallecidos, de 22, 23 y 25 años, eran vecinos de la zona. El siniestro tuvo lugar a las 00.30 horas y no hubo más vehículos implicados

Daniel Martínez

Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:40

Comenta

Tres jóvenes de 22, 23 y 25 años han muerto en la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico en Virgen de la ... Peña (en Cabezón de la Sal). Los fallecidos (tres chicos) eran vecinos en la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un jubilado de Castromonte al ser arrollado por un coche en la travesía de Rioseco
  2. 2

    Le golpean con un cinturón al defender a una mujer agredida por otro joven
  3. 3 Muere un hombre de 34 años por intoxicación de monóxido de carbono en Bustillo de la Vega
  4. 4

    Heridos cuatro motoristas en un reguero de accidentes registrados en 34 horas en Valladolid
  5. 5

    Sorprende a una mujer cuando desvalijaba el piso de su madre, la retiene y logra recuperar el botín
  6. 6

    Venden un edificio completo de 1930 en la calle Mantería por 1,5 millones de euros
  7. 7 Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco
  8. 8

    Precintan un carrusel navideño por instalarlo sin autorización municipal en la plaza de San Andrés
  9. 9

    Medio kilo de cocaína, un cráneo «reventado» y un cadáver en un pinar de Valladolid
  10. 10

    Nueve horas sin luz porque las ratas se comen los automáticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Mueren tres jóvenes al salirse su coche de la carretera en Cantabria

Mueren tres jóvenes al salirse su coche de la carretera en Cantabria