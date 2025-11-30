El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Número 81 de la calle Padre Manjón, última residencia del asesino de Eli. En detalle, Eli, asesinada hace siete años. Rodrigo Jiménez/El Norte

Valladolid

El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión

Jonatan R. M., que abandonó la cárcel en el verano de 2024 tras cumplir condena, no ha conseguido la reinserción como demuestra la ristra de delitos de este otoño

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:14

Comenta

Desde que logró la libertad, en el verano de 2024, han sido pocas las novedades que ha obtenido la Policía Nacional sobre Jonatan R. M., ... el asesino de Eli en 2018. No le figuraba una residencia habitual ni se le conocía zonas por las que se movía. Se sabía que estaba en libertad y que pululaba por la provincia, pero hasta ahí. Tan solo se le caían pistas cada vez que cometía algún delito, del que en muchas ocasiones dejaba rastro, pero no se le conseguía arrestar. De ahí la orden de búsqueda y detención que le pesaba desde hace unos meses.

