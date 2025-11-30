El asesino de Eli, un año marcado por la delincuencia tras salir de prisión

Desde que logró la libertad, en el verano de 2024, han sido pocas las novedades que ha obtenido la Policía Nacional sobre Jonatan R. M., ... el asesino de Eli en 2018. No le figuraba una residencia habitual ni se le conocía zonas por las que se movía. Se sabía que estaba en libertad y que pululaba por la provincia, pero hasta ahí. Tan solo se le caían pistas cada vez que cometía algún delito, del que en muchas ocasiones dejaba rastro, pero no se le conseguía arrestar. De ahí la orden de búsqueda y detención que le pesaba desde hace unos meses.

Pero todo cambió el pasado 21 de noviembre. Fue el acto delictivo definitivo al bajar de su última morada, en el número 81 de la calle Padre Manjón, en Delicias, y entrar 'ipso facto' en el salón de belleza que lindaba con su portal. Iba a perpetrar un nuevo atraco a punta de cuchillo de cocina y no dudó. Cogió a la empleada por las espalda y le puso el arma blanca a la altura del cuello. Hasta le espetó, según su testimonio, que le daba todo o no dudaría en acabar con su vida al haber cometido ya un asesinato. Se fue con un botín de 5 euros y dos móviles.

Y sí, aunque esa joven trabajadora no tenía ni idea de sus antecedentes, Jonatan en el verano de 2018 asesinó a Eli tras una brutal paliza en los entornos del centro comercial de Vallsur tras mantener relaciones sexuales consentidas. Tenía por aquel entonces 15 años, pero su juventud estuvo marcada por la violencia y la inestabilidad. Se le conocen episodios violentos con sus familiares desde los 13 años, momento en el que su madre le intentó sacar de esa espiral. Nunca pudo y la muerte de Eli fue el detonante.

Su progenitora le obligó a entregarse y a confesar el crimen después de que tuviera sospechas de que su hijo era el autor. Ya con 16 años se celebró el juicio. Al ser menor de edad, le condenaron a seis años de internamiento terapéutico, si bien esas terapias en el Zambrana no le sirvieron para reinsertarse en la sociedad. Por lo general, a los internos del centro de reforma Zambrana se les mantiene un par de años allí antes de ser trasladados al centro penitenciario. En este caso, «al evolucionar mal su conducta», se decidió que nada más cumplir los 18 años ingresara en prisión.

Su primer permiso

Con 19 años solicitó su primer permiso, con un año ya en el centro penitenciario, pero el juez se lo denegó al no cumplir los requisitos. No existía un seguimiento positivo en su evolución. Tampoco lo tuvo 365 días después, cuando volvió a intentar obtener una nueva salida. Los fundamentos fueron los mismos y Jonatan R. M. tuvo que cumplir su condena de forma íntegra. Finalmente, en verano de 2024, el asesino de Eli recuperaba la libertad con 21 años.

Se sabía que no se había cumplido con el objetivo de volver a la sociedad. Distintas fuentes consultadas mencionan que posiblemente tenga una enfermedad mental, a la que no le ayuda su adicción a las drogas.

Robos, usurpación y atracos, los últimos delitos de Jonatan M. R.

Mató a Eli cuando era un adolescente y volvió a la calle siendo aún un joven, si bien, en este poco más de año de libertad, le ha perseguido o ha buscado la delincuencia. Sin un paradero claro ha propiciado varios sucesos, incrementados después del verano. Sobre todo en Tierra de Campos. En Villabrágima la Guardia Civil le atribuye el robo de la furgoneta del panadero a finales del mes de octubre. «No sabemos el motivo para hacer algo así, pero el coche no tenía ningún golpe ni ha habido ningún accidente. Se trata de alguien que lo ha robado durante varias horas en las que no sabemos lo que ha hecho con él y luego le ha prendido fuego», apuntaba por aquel entonces el alcalde del municipio, Eduardo Sahagún. El vehículo apareció quemado en el río.

Pero no solo ese suceso llevó la firma, presuntamente, de Jonatan R. M. Porque la Guardia Civil le tenía en su radar. De momento, el instituto armado ha contabilizado ocho delitos, en esta ocasión tanto a Jonatan como a su novia. Además del hurto de vehículo en Villabrágima que posteriormente apareció calcinado, les atribuyen el hurto en un supermercado de Medina de Rioseco con la sustracción de diversos efectos; la usurpación de una vivienda en una urbanización, donde ocasionaron daños materiales; y el robo con fuerza en un establecimiento hotelero de Medina de Rioseco. En este último caso, los autores, que se encontraban hospedados en el lugar, forzaron la ventana de una habitación contigua aprovechando la ausencia del ocupante.

Okupa

Ese mes de octubre fue okupa en Tierra de Campos, desde donde volvió a la capital vallisoletana para instalarse en Delicias. En Valladolid ha permanecido un mes, supuestamente en la calle Padre Manjón, hasta que perpetró el atraco en el salón de belleza. Ese día, en la puerta del establecimiento, aguardaba también su novia, pero no llegó a entrar. Esperó fuera y fue ella misma, según la nota de prensa de la Policía Nacional, quien abrió la puerta de su vivienda para que detuvieran a Jonatan R. M. Sabían que iban a por él, por lo que intentó esconderse en una manta.

Ocultó también su identidad al proporcionar otra filiación. Pero en comisaría, las huellas dactilares le terminaron por delatar. Era el asesino de Eli. En ese momento ya tenía una orden de búsqueda y arresto, a lo que se sumaron todos los hechos investigados por la Guardia Civil. El atraco al salón de belleza fue la puntilla definitiva para que la jueza de guardia decretara su ingreso en prisión provisional. Su libertad, le duró poco más de un año tras cumplir condena por matar a golpes a Eli.

Una vuelta al centro penitenciario aún con el recuerdo de los hechos de agosto de 2018, cuando en una madrugada, después de pasar la noche en casa de unos amigos, Jonatan, a sus 15 años, dejara malherida a Eli. Tras mantener relaciones sexuales, la atacó por detrás, la cogió por el cuello y la dejó inconsciente. Fue en ese momento cuando inició una serie de golpes, que tan solo se detuvieron cuando los vigilantes del centro comercial se percataron de lo que estaba ocurriendo.

En ese momento salió corriendo con su bolso, para robar, como en esta ocasión, dos teléfonos. Durante el juicio se creyó que el móvil fue el robo, mientras que el juez consideró encomiable el papel de la madre, que «ha hecho todo lo posible» para corregir a su hijo, un joven conflictivo desde la infancia y que ahora, con 22 años, presuntamente aún lo es.