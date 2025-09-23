El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Coche de la Policía Municipal de Laguna en una imagen de archivo. Santiago Bermejo

Detenido en Laguna el presunto autor de varios delitos de hurto, extorsión y desobediencia

La detención se enmarca en el dispositivo de seguimiento abierto tras varios hurtos de teléfonos móviles registrados en bares de la localidad

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:42

Agentes de la Policía Local de Laguna de Duero (Valladolid) detuvieron el pasado domingo, 21 de septiembre, a un joven como presunto autor de varios delitos de hurto, extorsión y desobediencia a la autoridad, según informaron fuentes municipales recogidas por Ical.

Los efectivos policiales intervinieron en un incidente ocurrido en la avenida Madrid, cuyo individuo fue sorprendido en actitud violenta tras presuntos delitos de hurto y extorsión. Durante la actuación, el joven llegó a esgrimir un adoquín con el que intentó agredir a un ciudadano, lo que obligó a los agentes a intervenir de manera inmediata para neutralizar la situación y proceder a su arresto.

La detención se enmarcó en el dispositivo de seguimiento abierto tras varios hurtos de teléfonos móviles registrados en bares de la localidad durante la noche anterior, hechos que habían generado preocupación entre los vecinos y hosteleros de la zona.

