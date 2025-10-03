El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tomás López, Juan Villa (arriba) y Pedro Choya. M.G. Marbán

Valladolid

Conmoción en Rioseco por la muerte repentina de tres vecinos en tres días

Pedro Choya, Juan Villa y Tomás López fallecieron entre el martes y el jueves sin que los servicios sanitarios pudieran hacer nada para su reanimación

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 19:28

Comenta

Existe un vínculo muy cercano y especial entre todos los que viven y conviven en un mismo pueblo, entre los que habitan un mismo espacio ... cotidiano en que cada día se saludan con gestos y palabras de cercanía y proximidad, porque todos se conocen en una especia de gran familia. Por eso, cuando sucede un fallecimiento es sentido como una triste pérdida que de alguna manera afecta a todos, dejando una dolorosa huella. De ahí la gran conmoción que los riosecanos han vivido esta semana con el fallecimiento repentino en tan solo tres días de sus convecinos Pedro Choya, Juan Villa y Tomás López.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  2. 2 La explicación al mal olor que ha inundado este viernes Valladolid
  3. 3

    Vacían el concesionario de Motos Copa mientras el número de afectados supera la treintena
  4. 4

    La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»
  5. 5

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  6. 6

    Entregan a la Policía de Medina 8.400 euros que la acompañante de un paciente perdió en una ambulancia
  7. 7

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  8. 8

    La huelga de médicos contra el Estatuto estatal obliga a posponer consultas y cirugías
  9. 9 Hallan cadáveres de vacas, caballos y cabras en descomposición en una explotación de La Overuela
  10. 10 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Conmoción en Rioseco por la muerte repentina de tres vecinos en tres días

Conmoción en Rioseco por la muerte repentina de tres vecinos en tres días