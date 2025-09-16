Cinco heridos por caídas y contusiones durante el Toro de la Vega

Cinco personas, tres hombres y dos mujeres, resultaron este martes heridos por caídas y contusiones durante el encierro del Toro de la Vega, que se celebra con motivo de las Ferias y Fiestas de la Peña en Tordesillas. Cruz Roja se encargó de atenderles en su puesto de atención sanitaria y les dio el alta 'in situ'.

Según informa la entidad social, desplegó un operativo formado por 25 voluntarios de Tordesillas, Cigales, Medina de Rioseco, Medina del Campo y Valladolid, para colaborar con el plan establecido por el Ayuntamiento.

De la misma forma, Cruz Roja movilizó ocho vehículos (tres ambulancias de soporte vital básico, un soporte vital avanzado, un vehículo intervención rápida todoterreno y tres vehículos de logística y coordinación) y montó un puesto de atención sanitaria