'Saltavallas' ha sido el gran protagonista este martes en Tordesillas. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Cinco heridos por caídas y contusiones durante el Toro de la Vega

Cruz Roja ha desplegado un operativo formado por 25 voluntarios, ocho vehículos y un puesto de atención sanitaria

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 15:01

Cinco personas, tres hombres y dos mujeres, resultaron este martes heridos por caídas y contusiones durante el encierro del Toro de la Vega, que se celebra con motivo de las Ferias y Fiestas de la Peña en Tordesillas. Cruz Roja se encargó de atenderles en su puesto de atención sanitaria y les dio el alta 'in situ'.

Según informa la entidad social, desplegó un operativo formado por 25 voluntarios de Tordesillas, Cigales, Medina de Rioseco, Medina del Campo y Valladolid, para colaborar con el plan establecido por el Ayuntamiento.

De la misma forma, Cruz Roja movilizó ocho vehículos (tres ambulancias de soporte vital básico, un soporte vital avanzado, un vehículo intervención rápida todoterreno y tres vehículos de logística y coordinación) y montó un puesto de atención sanitaria

