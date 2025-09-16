El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El toro de la Vega de este año. Rodrigo Jiménez

Toro de la Vega 2025

Madrugones, nervios y mucha expectación para ver a 'Saltavallas'

Vecinos, peñistas y aficionados de Tordesillas llenaban la zona de San Antolín para disfrutar de la salida del Toro de la Vega

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:56

Los hay madrugadores y luego están los aficionados al Toro de la Vega. Gente cogiendo sitio desde antes de las siete de la mañana para ... asegurar las mejores vistas de la salida del Toro de la Vega, desde el cajón que se sitúa en la calle San Antolín de Tordesillas. Aunque el festejo que supone el momento álgido de las fiestas de la Virgen de la Guía y de la Peña no empieza hasta las once de la mañana a los aficionados a esta tradición no les importa pasar varias horas a la espera aunque el disfrute de ver al animal dure solo unos segundos. «Es que es algo muy nuestro, no sé cómo explicarlo pero hay pasión por esto. Nosotros llevamos cincuenta años viniendo a verlo», dice un matrimonio de jubilados que ha cogido buen sitio en el vallado del Palacio Alto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández
  2. 2

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  3. 3 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  4. 4 Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros
  5. 5 Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico
  6. 6 Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular
  7. 7 Javier Cansado se aleja de los escenarios «varios meses» para tratarse de un tumor
  8. 8 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  9. 9

    Las defensas de la trama eólica piden la nulidad de la causa y la prescripción de los delitos
  10. 10

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Madrugones, nervios y mucha expectación para ver a 'Saltavallas'

Madrugones, nervios y mucha expectación para ver a &#039;Saltavallas&#039;