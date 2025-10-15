Auxilian a un hombre desorientado y deshidratado en su casa de Tordesillas

El Norte Valladolid Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:10 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha intervenido en auxilio de un hombre de unos 68 años al que varios conocidos echaban en falta desde hacía varios días en la localidad vallisoletana de Tordesillas. El pasado 13 de octubre, en torno a las 18:00 horas, la Benemérita recibió el aviso por parte de dos vecinos que manifestaban su preocupación por un amigo suyo, también residente en el municipio, del que no tenían noticias desde hacía varios días. Indicaron que lo último que sabían era que se encontraba en mal estado de salud.

Los agentes se desplazaron al domicilio del varón, donde no obtuvieron respuesta al llamar a la puerta. Tras entrevistarse con los vecinos, se constató que nadie había tenido contacto reciente con él, aunque su vehículo permanecía estacionado cerca de la vivienda. Ante la sospecha de que pudiera encontrarse en el interior de su casa en situación de emergencia, los agentes contactaron con la propietaria del inmueble, quien acudió con una copia de la llave. Sin embargo, no fue posible abrir la puerta.

Así, ante la existencia de indicios racionales de riesgo para la vida del hombre, se solicitó la colaboración del parque de Bomberos de Tordesillas, cuyos profesionales accedieron al interior del domicilio a través de una ventana que daba al patio comunitario, sin causar daños.

Una vez dentro de la vivienda, se localizó al hombre tendido en la cama, desorientado y deshidratado. La puerta fue abierta desde el interior, permitiendo el acceso a los agentes. La casa presentaba un evidente estado de insalubridad. Los vecinos señalaron que desde hacía tiempo se percibía un fuerte olor desagradable proveniente del interior, generando problemas de salubridad en el entorno.

Comunicación a los CEAS

La Guardia Civil dio aviso a los servicios médicos, que estabilizaron al paciente y procedieron a su evacuación al Hospital Río Hortega de Valladolid.

Finalmente, los guardias civiles oficiaron a los Servicios Sociales (CEAS) de Tordesillas para informarles de la situación y activar los protocolos de atención por vulnerabilidad social.