El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una trabajadora en la planta de motores de Horse. R. Cacho / ICAL

El primer convenio de Horse llevará la firma de diez de los trece negociadores sindicales

SCP y CC OO, este por la mínima, se suman a UGT en la adhesión al acuerdo laboral del fabricante de motores, que rechazan CGT y CSIF

Ángel Blanco Escalona

Ángel Blanco Escalona

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:56

Comenta

El 12 de noviembre de 2024 tenía lugar la primera reunión entre la dirección de Horse España y los representantes de los trabajadores para negociar ... el primer convenio colectivo propio. Había pasado algo más de un año desde de que la división de motores de combustión (más cajas de cambio e ingeniería) se desgajase del Grupo Renault para asociarse a medias con la firma china Geely, primero, y dar entrada después a la saudí Aramco. Transcurridos once meses y superados momentos de alta tensión –rechazo por parte de la mayoría de la plantilla de un preacuerdo y un preaviso de huelga incluido–, ya es oficial que Horse tendrá convenio, que será firmado por una amplia mayoría sindical, la que conforman UGT, SCP y CC OO.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Búscate en las fotos de los aficionados del España-Bulgaria
  2. 2 Los padres de Esther López piden 39 años de cárcel por el asesinato y 500.000 euros de indemnización
  3. 3 Requisadas decenas de bufandas y banderines durante el España-Bulgaria en Valladolid
  4. 4

    Cierra la tienda Santiveri de Cebadería que albergó El molino de chocolate
  5. 5

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  6. 6 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  7. 7 Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid
  8. 8

    Roban un coche de «40.000 euros» en Parquesol: «Es raro que se lleven este tipo de modelo»
  9. 9

    La tasa de basura municipal registra 2.864 reclamaciones sobre un total de 180.196 recibos
  10. 10

    Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El primer convenio de Horse llevará la firma de diez de los trece negociadores sindicales

El primer convenio de Horse llevará la firma de diez de los trece negociadores sindicales