El primer convenio de Horse llevará la firma de diez de los trece negociadores sindicales

El 12 de noviembre de 2024 tenía lugar la primera reunión entre la dirección de Horse España y los representantes de los trabajadores para negociar ... el primer convenio colectivo propio. Había pasado algo más de un año desde de que la división de motores de combustión (más cajas de cambio e ingeniería) se desgajase del Grupo Renault para asociarse a medias con la firma china Geely, primero, y dar entrada después a la saudí Aramco. Transcurridos once meses y superados momentos de alta tensión –rechazo por parte de la mayoría de la plantilla de un preacuerdo y un preaviso de huelga incluido–, ya es oficial que Horse tendrá convenio, que será firmado por una amplia mayoría sindical, la que conforman UGT, SCP y CC OO.

Después de que la semana pasada la asamblea de trabajadores de UGT dijese 'sí' al preacuerdo de convenio colectivo de Horse y los afiliados a CSIF lo rechazasen, este martes CC OO informó de que el resultado de sus votaciones ha sido afirmativo. Pero por los pelos, al contrario de lo sucedido en el caso ugetista, donde la aprobación fue mayoritaria (84%).

«Terminadas las asambleas de CC OO Horse España, tanto en Valladolid como en Sevilla, la afiliación de CC OO, mayoritariamente, ha aceptado la propuesta de convenio que ratificará con su firma esta organización», señalaron desde el sindicato. Los resultados fueron bastante ajustados, si se tiene en cuenta que dieron su voto aprobatorio el 51,80% de los trabajadores, mientras que el 34,56% dijeron 'no' y el 13,64% de las papeletas fueron abstenciones.

El miércoles, la reunión interna de los órganos de decisión del Sindicato de Cuadros Profesionales (SCP) resolvió firmar el convenio «por prácticamente el 100% de los presentes». La representación de los mandos considera que el convenio «mejora todo lo que ya tenemos para todos los trabajadores» en «cada aspecto de nuestro trabajo y de nuestra vida».

«Es un acuerdo hecho pensando en todos y cada uno de los empleados, sin excepciones, que solo suma y refuerza nuestros derechos, mejora nuestras condiciones, impulsa la estabilidad y pone a las personas en el centro», valoraron.

«La última propuesta de la empresa incluyó mejoras sustanciales y todo lo que estuvimos meses pidiendo por fin apareció en el texto del convenio», manifestaron desde UGT.

Para CC OO, ahora toca «estar muy pendientes de que todo lo acordado se cumpla y empezar a trabajar en el siguiente».

Subida salarial del IPC+1% en 2025 y 2026;tope de diez sábados laborables y paga consolidable de 400 euros han sido claves

De esta manera, el primer convenio colectivo de Horse España, que amparará a 3.800 trabajadores en Sevilla, Madrid y Valladolid (2.700), será suscrito por SCP, UGT y CC OO –que tienen diez de los trece representantes en la mesa negociadora–, mientras que no será rubricado por la CGT ni por CSIF.

Según esta última organización, «la propuesta de la empresa no sirve para recuperar el poder adquisitivo perdido (desde 2021 es superior al 10%) y nuestra exigencia, que era una línea roja, viene avalada por nuestros afiliados, que en asambleas rechazaron de manera unánime el preacuerdo».

En sentido similar, CGT recuerda que la comisión negociadora tuvo un punto de partida de subida salarial del IPC + 3% «algo que incluso fue cuestionado por buena parte de la plantilla». Para la confederación anarcosindicalista, se pierde la oportunidad de «romper la lógica de los últimos años, según la cual la adjudicación de proyectos justifica la precariedad laboral y el futuro prometido nunca llega».

La plantilla de Horse España tendrá una subida salarial del IPC + 1% (lo que se traduce en un punto de partida del 3,1%, que será superior si la inflación supera el 2,1% previsto) en cada uno de los dos años de vigencia (2025 y 2026). En ese periodo, la empresa realizará 200 nuevas contrataciones indefinidas. Además, ningún trabajador hará más de diez sábados al año, mientras que la paga de beneficios de 400 euros se consolidará en tablas y tendrá un complemento adicional de 150 euros no consolidables.

Más contenidos

Entre otros avances destacados por los representantes sindicales están el aumento del valor de las horas extras (15%), un plus de superfestivo (40%) y otro de prolongación de jornada (5%) para todos los colectivos.

Horse desarrollará un Plan de Salud y Bienestar con atención médica directa, fisioterapia ampliada, apoyo psicológico y plan de salud mental; construirá salas de bienestar, gimnasio, pilates y hábitos saludables en los centros de trabajo; ofrecerá formación en ergonomía, descanso y nutrición;e introducirá mejoras estructurales en Valladolid y Sevilla, con climatización en los vestuarios y zonas comunes.

Las parte empresarial y la social crearán una comisión paritaria de seguimiento desde la que velarán por un uso justo y transparente de la flexibilidad. Aquellos trabajadores que teletrabajan contarán con nuevas condiciones, adaptadas a las subidas salariales y podrán trabajar a distancia desde más ubicaciones con las mismas garantías. Además, se crea un plus de guardia para quienes tienen que estar pendientes del teléfono o son susceptibles de trabajar en fabrica o desde casa un fin de semana o festivo.