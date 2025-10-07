Horse tendrá convenio tras aceptar la empresa las demandas de la plantilla: los puntos clave del acuerdo

El pasado mes de julio Horse vivió, de forma sucesiva, una convocatoria de huelga porque los representantes de los trabajadores entendían que la empresa bloqueaba ... la negociación del convenio; una 'última' oferta de la dirección del fabricante de motores; y la desconvocatoria de la medida de protesta. En agosto, los sindicatos sometieron la propuesta 'final' a votación de la plantilla y está dijo 'no' con una mayoría del 54,6%. Así que las partes volvieron a la mesa de reuniones.

Este martes, en la decimoquinta sesión negociadora y transcurridos diez meses desde la primera, la dirección ha movido ficha y puesto las bases para la firma del acuerdo mediante una oferta de mejora de las condiciones laborales. La mayoría de los sindicatos creen que, esta vez sí, se les ha reconocido lo que pedían y sus afiliados votarán a favor. Las principales demandas tenían que ver con la bolsa de horas y la paga de beneficios.

A partir de ahora, la empresa garantiza que ningún trabajador realizará de manera obligatoria (por bolsa) más de diez sábados al año. Además, el tratamiento de dichas jornadas será el siguiente: los ocho primeros sábados irán al contador de bolsa colectiva y el noveno y décimo generarán un día individual, más el plus correspondiente. Este avance es fundamental para los representantes de la plantilla, que se había plantado ya que no es inhabitual trabajar más de diez sábados, con los perjuicios que ellos conlleva para la conciliación familiar.

Además, en la elaboración de los calendarios anuales se bloquean (es decir, no se trabaja por bolsa) los sábados que coincidan con festivos en viernes o lunes, así como el Sábado Santo y los sábados principales de fiesta en Valladolid y Sevilla.

Hasta 550 euros más

En cuanto al asunto salarial, el importe de 400 euros de la paga de beneficios se consolida en tablas, de modo que se actualizará con las subidas (IPC más lo que sea) que se pacten en los futuros convenios a partir de enero del 2027. Habrá otros 150 euros adicionales para los años 2025 y 2026.

Tanto UGT como CC OO y SCP consideran que esta propuesta de preacuerdo 'definitiva' permite materializar la firma del que será el primer convenio colectivo de Horse, hasta ahora regida por el texto de Renault. Una vez más, la votación de los trabajadores dirá la 'última' palabra. Los tres sindicatos promoverán el 'sí' (este jueves) entre sus seguidores. CSIF también apoya la forma.

Otras novedades

Con respecto a la oferta anterior, la empresa –participada por el fabricante francés Renault, el grupo chino Geely y la saudí Aramco– acepta también actualizar los importes abonados por los pluses que han subido en esta propuesta de acuerdo, retroactivamente a 1 de enero de 2025. Al igual que la actualización del complemento de mando intermedio.

También figuran garantías de que si una persona solicita un día con más de 90 días de antelación, este se aceptará siempre y cuando el número máximo de solicitudes no exceda el porcentaje de solicitudes aceptable que ese establezca en cada unidad.

Asimismo, los excesos de jornada del personal que ficha por la app de aplicación de jornada, que no pueden ser gestionados con la flexibilidad, serán tratados con recursos humanos y la línea jerárquica correspondiente para garantizar su disfrute en los próximos cuatro meses a su realización.

El preacuerdo ofrece que, cuando la empresa revise la política de teletrabajo, se ampliará que se pueda trabajar desde varias ubicaciones, cumpliendo con los mínimos de condiciones de trabajo. También se revisarán las dietas de los viajes en misión al alza y se creará un plus de guardia (equivalente a medio plus festivo) para todos los trabajadores que sean designados para estar pendientes del teléfono y susceptibles de trabajar en fabrica o desde casa el fin de semana o festivo.

Lo ya acordado

Tal y como estaba ya convenido en reuniones anteriores, la plantilla tendrá una subida salarial del IPC + 1% (lo que se traduce en un punto de partida del 3,1%, que será superior si la inflación supera el 2,1% previsto) para los dos años de vigencia (2025 y 2026).

También se compromete la dirección de Horse a realizar 200 nuevas contrataciones en estos dos ejercicios, así como intentar atraer todos los proyectos de nuevos motores que presentó en su oferta de julio.