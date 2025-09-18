El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una empleada de Horse en la fábrica de Valladolid. Alberto Mingueza

Valladolid

Los 70 millones de inversión previstos en Horse, «en el aire» tras el 'no' de los trabajadores al convenio

Sindicatos y empresa retoman la negociación después de que la plantilla rechazara la última oferta en el referéndum planteado por UGT, CC OO y SCP

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:47

El 'no' de los trabajadores de Horse a la última oferta de la empresa para el primer convenio colectivo de la compañía ha dado una ... vuelta en las negociaciones que la entidad mantiene con los sindicatos desde hace más de diez meses. El referéndum -a nivel nacional- dejó 3.113 papeletas dentro de las urnas. El 'sí' a la firma obtuvo 1.383 votos que representan el 44,4% del total, con 1.699 votos en contra, que suponen el 54,6%. El resto, 23 votos en blanco y ocho nulos. Y el giro viene porque en la comisión negociadora, el 72% de los representantes (UGT, SCP y CC OO) había sometido la propuesta a votación, mientras que el resto (CGT y CSIF) la rechazó expresamente. Conclusión, a seguir con las negociaciones. La última, este martes, donde se trató el resultado del referéndum y el futuro del convenio; la próxima, el 30 de septiembre.

