Los 70 millones de inversión previstos en Horse, «en el aire» tras el 'no' de los trabajadores al convenio

El 'no' de los trabajadores de Horse a la última oferta de la empresa para el primer convenio colectivo de la compañía ha dado una ... vuelta en las negociaciones que la entidad mantiene con los sindicatos desde hace más de diez meses. El referéndum -a nivel nacional- dejó 3.113 papeletas dentro de las urnas. El 'sí' a la firma obtuvo 1.383 votos que representan el 44,4% del total, con 1.699 votos en contra, que suponen el 54,6%. El resto, 23 votos en blanco y ocho nulos. Y el giro viene porque en la comisión negociadora, el 72% de los representantes (UGT, SCP y CC OO) había sometido la propuesta a votación, mientras que el resto (CGT y CSIF) la rechazó expresamente. Conclusión, a seguir con las negociaciones. La última, este martes, donde se trató el resultado del referéndum y el futuro del convenio; la próxima, el 30 de septiembre.

«Se abre un escenario de incertidumbre. La última propuesta es la más ambiciosa de los últimos años para beneficio de los empleados», apuntan fuentes de la empresa. «Hemos comunicado que la oferta es insuficiente y que debemos buscar alternativas a la misma», apuntan desde UGT. «El 'no' de los trabajadores no hace analizar a la empresa los porqués, qué quiere su plantilla y qué necesidades están reivindicando con esa decisión», añaden desde CC OO. El caso es que el resultado de la votación obliga a seguir negociando y eso también afecta a las medidas que ya se habían concretado en la última oferta, sometida a votación a finales de agosto.

«Hace que queden en el aire. La oferta está en el límite de lo que se puede ofrecer, estamos abiertos a ofertas dentro de ese marco, que no es ampliable», concretan desde la entidad. Es decir, los 200 nuevos contratos indefinidos -cien en las factorías y otros tantos en el Centro de I+D+I- y los setenta millones de inversión destinados a «garantizar el futuro de Horse en España» quedan en el aire. «Han sido muchos meses donde se han asumido muchas de las demandas de los trabajadores», concretan las mismas fuentes.

En la última reunión se solicitó adelantar el IPC actual y se concretó la creación de un comité de escucha

Con esta situación, las distintas partes están emplazadas a una nueva reunión el próximo 30 de septiembre. Hasta entonces, la convocatoria del miércoles sí que dejó algunos avances en otras materias. Por ejemplo en la creación de un comité de escucha que se formará las próximas semanas para tratar los irritantes del día a día, dar voz a la plantilla y atender sus problemas para poder darles una «solución rápida». «Se ha reconocido la existencia de estos irritantes -problemas cotidianos- y también se estudiará la petición de adelantar a cuenta el IPC hasta llegar a un acuerdo final», concretan desde UGT.

Desde CC OO apuntan a que presentarán mejoras con respecto al sorteo de vehículos, mejora del pago de la nómina arreglo de la BPU Y solicitan a la empresa que «escuche». «Desde que éramos Renault hemos llegado a acuerdos, hemos negociado convenios y dado un paso adelante en momentos difíciles», concretan. La organización sindical también concreta que como «medida de buena fe» se ha solicitado a la empresa adelantar el IPC actual (2,1%) sin que tenga nada que ver el sí o el no a un posible convenio. «Aunque creemos que es poner un parche temporal y dejar a la plantilla sin un convenio sólido que garantice estabilidad y mejoras reales», matizan.

Desde SCP, otro de los sindicatos que dio el visto bueno a la propuesta definitiva de la empresa, concretan que «mantienen» el compromiso con el resto de organizaciones de no desmarcarse de la negativa que dieron los trabajadores de Horse. «Ahora mismo, al no tener el convenio firmado, no somos dueños de las decisiones que van a determinar nuestro futuro. La entidad nos transmite que no está dispuesta a renegociar su última oferta, pero sí a escuchar aspectos sensibles que puedan hacer cambiar la percepción de la plantilla. El 'no' pone en riesgo nuestro futuro y tiene un impacto inmediato en los volúmenes de producción y la obligará a tomar medidas de flexibilidad excepcionales (ERTE) por la no ampliación de los límites de bolsa», concretan desde la organización en un comunicado.

Además, SCP propone como complemento de la petición de UGT del adelanto de la subida del IPC que también se haga extensivo al CMI. Así pues, la negociación continúa tras el no de los empleados en el referéndum de finales de agosto. En julio ya se vivió otro momento de presión, cuando los trabajadores estuvieron cerca de ir a huelga, que fue desconvocada tras una propuesta in extremis de la entidad. Por el momento, las partes están emplazadas a buscar un punto en común en dos semanas.