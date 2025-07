Horse destaca «la recuperación del poder adquisitivo» y «la garantía de la actividad» que implica el acuerdo

El Norte Valladolid Miércoles, 16 de julio 2025, 16:48 Comenta Compartir

La Dirección de Horse se ha pronunciado sobre el acuerdo a dos años vista que ha alcanzado con la representación de los trabajadores en relación al convenio colectivo, y ha señalado que todas las inversiones previstas, que superan los 70 millones de euros, «se traducirán en generación de empleo neto durante la vigencia del acuerdo (2025 y 2026), con 200 nuevas contrataciones indefinidas».

La compañía ha asegurado a través de un comunicado que este preacuerdo –que confía en que se apruebe de forma «definitiva» en los próximos días– «refleja el firme compromiso de ambas partes por el diálogo constructivo y la voluntad de acuerdo y se sustenta sobre dos elementos clave: la recuperación del poder adquisitivo y la garantía de la actividad en Horse España».

La multinacional ha añadido que «ha buscado hasta el último minuto diferentes fórmulas para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados en los últimos años sin comprometer la competitividad y el futuro de nuestras fábricas». Por ello, ha accedido a poner en marcha un plan compensatorio que, en su conjunto, representa de media más de un 5% de incremento de la remuneración cada año. Esta oferta incluye la creación de una paga de beneficios «con la que todos los empleados participarán de los resultados» de la multinacional dedicada a la producción de motores y cajas de cambio, en la que trabajan 2.500 personas en Valladolid y alrededor de un millar en Sevilla.

Asimismo, Horse España se compromete a reducir al máximo uso de la bolsa de horas en sábado. Se creará una comisión paritaria compuesta por la Dirección de la empresa y los sindicatos firmantes del convenio (UGT, CC OO y SCP) para garantizar la buena utilización de este sistema. En ese órgano se tomarán las decisiones organizativas de manera consensuada para evitar superar en la medida de lo posible la cifra de diez días al año.

Todas estas medidas se añaden a las ya planteadas en anteriores reuniones, y «refuerzan la confianza que el grupo tiene en España, garantizando el futuro, preservando la competitividad y consolidando un crecimiento sostenible en el largo plazo». «Confiando en un acuerdo definitivo, la empresa agradece la actitud responsable de las organizaciones que han suscrito el preacuerdo» así como «el compromiso de toda la plantilla», añade.

Rechazo de CGT

El sindicato CGT, por su parte, ha argumentado que la propuesta realizada por Horse y que ha servido para desconvocar la huelga que estaba anunciada para este 17 de julio no responde a las reclamaciones transmitidas por la plantilla en las asambleas, a la vez que plantea que se realice una consulta entre los trabajadores para que muestren su apoyo o rechazo al acuerdo.

«Los ánimos están muy caldeados y con esa manera de dosificar sus propuestas ha contribuido a que la presión sea tal, que todo esté a punto de estallar» CGT

En un comunicado recogido por Ical, los representantes de CGT explican que votaron en contra del acuerdo por considerar «insuficiente» la oferta, a la vez que criticaron que la misma se debería haber realizado durante el transcurso de la negociación, y no esperar a que se produjera un conflicto laboral. «Los ánimos están muy caldeados y con esa manera de dosificar sus propuestas ha contribuido a que la presión sea tal, que todo esté a punto de estallar».

A su vez, lamentan que la dirección siga sin romper la barrera del IPC+1por ciento que mantiene desde el inicio de la negociación y que las dos nuevas pagas que propone (de 400 y 150 euros brutos), no estén sometidas a revisión salarial.

Por ultimo, y tras la desconvocatoria de la huelga, desde CGT se considera «una temeridad desactivar el ánimo de los compañeros por un acuerdo que no alcanza ni de lejos las expectativas creadas. El mensaje que nos trasladan es su disposición para seguir luchando por el convenio que nos merecemos. Un apoyo así debería empujarnos a llegar mucho más lejos y romper la lógica de estos últimos años: la adjudicación de proyectos justifica la precariedad laboral, y el futuro prometido nunca llega».

CSIF, contra el pacto

También el sindicato CSIF ha informado de que rechaza «frontalmente» al pacto al que se ha llegado este 15 de julio en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) de Madrid entre Horse Powertrain Spain y las organizaciones UGT, Comisiones Obreras y el Sindicato de Cuadros y Profesionales, en el marco del conflicto por el bloqueo en la negociación del I Convenio Colectivo de empresa, y afirmó que la propuesta empresarial «está muy lejos de la consensuada por los trabajadores y que recogieron las organizaciones sindicales».

«Los compromisos de la empresa no garantizan mejoras suficientes ni sostenibles para las condiciones laborales de la plantilla» CSIF

CSIF, como parte del comité de huelga, que asistió a la reunión de mediación, se desmarcó del contenido del acuerdo firmado al considerar que «los compromisos de la empresa no garantizan mejoras suficientes ni sostenibles para las condiciones laborales de la plantilla». Subrayó el sindicato que «la Dirección ignora los asuntos fundamentales, como son la recuperación salarial, la bolsa de horas y la conciliación laboral y familiar».

Este sindicato independiente firmó expresamente el acta en desacuerdo, junto con la organización CGT, manifestando su oposición a la desconvocatoria de la huelga prevista para el 17 de julio. CSIF consideró que la plantilla merece un incremento salarial más allá del IPC más un punto, ya que «arrastran una devaluación en su poder adquisitivo «mucho mayor, solo la de los últimos cuatro años ronda el 10%».

«La bolsa de horas, creada para evitar los Expedientes de Regulación de Empleo, ha sido tomada por la empresa como herramienta de competitividad, convirtiendo calendarios laborales excepcionales en la norma y perjudicando de forma continuada a los trabajadores y la conciliación de su vida laboral y familiar», aseguró CSIF. Tal y como se utiliza ahora mismo la bolsa de horas, afirma Adolfo Martín, delegado de esta central, «planificar y disfrutar de un fin de semana completo con la familia es todo un lujo para el empleado de Horse». «Nos sentimos decepcionados con el acuerdo que han tomado otros sindicatos, que no cumple las expectativas que los han trabajadores han depositado en ellos», añade. «Han hecho oídos sordos a lo que los trabajadores han pedido, cuando los trabajadores y las organizaciones sindicales estábamos más unidos que nunca», lamenta.

Cuando la reunión en el SIMA estaba destinada a buscar un acuerdo para no llegar a la huelga, la «sorpresa» para CSIF ha sido «que se ha utilizado y aprovechado para negociar un preconvenio, aunque nuestro sindicato, como parte de la negociación, tiene la obligación de ser coherente y leal a los trabajadores, reflejando sus pretensiones, que están ajustadas al esfuerzo que realizan y a la situación de la empresa, que está viviendo un momento de grandes beneficios. Por eso, CSIF no firmará un acuerdo que no sea mínimamente digno», remarca Adolfo Martín.

CSIF denunció finalmente que el acuerdo se centra en promesas de inversión y proyectos futuros, pero «no da respuesta clara a las demandas estructurales de la plantilla, ni asegura avances en derechos laborales, estabilidad, ni la recuperación del poder adquisitivo. Estamos ante un acuerdo vacío de garantías jurídicas y laborales».

CC OO anima a «la participación masiva»

El delegado general de Comisiones Obreras en Horse España, Francisco Ramos, recordó por su parte que su sindicato «no ha firmado nada» con la empresa «hasta preguntar a sus bases», por lo que instó a los trabajadores a que «participen masivamente en las asambleas».

«Necesitamos la opinión de los afiliados, afiliadas y simpatizantes de CC OO» Francisco Ramos Delegado general Comisiones Obreras en Horse España

«Llegando a este punto, necesitamos la opinión de los afiliados, afiliadas y simpatizantes de CCOO», dijo en relación a la nueva oferta de convenio de la empresa. El dirigente sindical apeló a no tomar «decisiones en caliente», porque aún hay que «poner claro todos los puntos que existen en la actualidad encima de la mesa, con todos los detalles».

Ramos recordó que la empresa «movió ficha» durante la reunión en el SIMA e hizo una propuesta que recoge cuestiones como la vigencia del convenio, el plan de futuro, las condiciones salariales, el mantenimiento del empleo, la regulación de la flexibilidad, la integración del Complemento de Mando Intermedio (CMI), el compromiso de revisar la política salarial de los mandos y la creación de una paga de beneficios.

Finalmente, insistió en reclamar la opinión de los trabajadores porque son las personas legitimadas para que los representantes «plasmemos o no nuestra firma y esa decisión debe ser democrática».