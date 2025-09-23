Horse derivará a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid. Lo han confirmado fuentes de la empresa, que no ... han querido definir el volumen concreto que perderá el complejo de la carretera de Madrid. El recorte se hará efectivo a lo largo de 2026 y según la multinacional obedece a razones de coste y eficiencia, en tanto que parte de las unidades que saldrán a partir del año que viene de la planta de Mioveni servirán para abastecer a mercados próximos.

A nadie se le oculta, sin embargo, que la decisión llega en un momento convulso. El giro de guion que supuso el rechazo de los trabajadores al preacuerdo sobre el primer convenio colectivo en agosto, pese a que estaba apoyado por una amplia mayoría de la Comisión Negociadora –diez de sus trece miembros, los representantes de UGT (cuatro), CC OO (tres) y SCP (tres), en porcentaje el 77% del total–, obligó a sindicatos y patronal a retomar las conversaciones el pasado martes con el fin de intentar alcanzar un punto de consenso. Un objetivo al que no contribuye que desde ese día la sombra de un posible Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) planee sobre la compañía.

De hecho, se trata de una posibilidad que la firma no descarta. «Horse está analizando y estudiando diferentes escenarios», explican desde el gigante industrial surgido de la alianza entre la francesa Renault y la china Geely, al tiempo que reconocen que «uno de ellos puede ser un ERTE, es una de las herramientas que permite la ley». Matizan, eso sí, que «de momento no se ha pedido oficialmente».

Las mismas fuentes aseguran que aunque el descenso en la cadencia del HR10 estaba previsto, la idea era que su hueco fuera cubierto por otros motores. Y recuerdan, en este sentido, que el preacuerdo contemplaba que parte de los 70 millones de inversión que incluía fueran dirigidos, según se indicó textualmente, a reforzar «la candidatura preferente» de la factoría vallisoletana «para nuevos aumentos de capacidad en productos ya existentes (HR12) en función de los volúmenes requeridos por los clientes», es decir, en la categoría de híbridos enchufables.

El 'no' del 54,6% de la plantilla en el referéndum vinculante dejó «en el aire» esos planes y por ende otras medidas como la transformación de 200 contratos temporales en indefinidos, abriendo un escenario de incertidumbre que puede verse agravado por la pérdida de peso del HR10 sin reemplazo. Fuentes conocedoras del proceso advierten de que se trata de «uno de los que más demanda tiene», hasta el punto de que en 2024 Valladolid manufacturó casi 397.000 unidades de este modelo, el 41% de las más de 967.000 que salieron de las instalaciones.

Asambleas sindicales

Es en este contexto en el que los dos grandes sindicatos de clase han convocado sendos encuentros con sus afiliados para pulsar su opinión y preparar las propuestas que llevarán a la nueva cita con la Dirección de Horse programada para el 30 de septiembre. CC OO les ha citado este martes, pero más allá de lo que se decida en ese foro Francisco Ramos, el delegado general de la central, defiende que «Horse tiene que mover ficha» y apuesta por encontrar «una solución que no sea muy costosa para la empresa y que a los compañeros les sirva». Sin entrar en pormenores por respeto a sus bases, avanza que «vamos a plantear una contraoferta respecto a los cuatro puntos en los que entendemos que se ha quedado corta la negociación, salario, bolsa, jornada y técnicos, que es un colectivo que está un poco marginado en el tema de las tablas salariales», resume.

Ramos admite que «indirectamente» la compañía les advirtió sobre el ERTE el 16 de septiembre. «Nos dijo que si hubiese cualquier problema y no tuviéramos fijada la bolsa para ellos sería un problema no tener esa flexibilidad, con lo cual habría que tomar otro camino». Es más, en el comunicado que remitieron a la plantilla reflejaron las palabras de los directivos en relación a que «al no existir acuerdo ni ampliación de los límites de la bolsa y teniendo bolsas en negativo, existe en motores una incertidumbre sobre volúmenes que no controlamos y dependen de pedidos de clientes. HR10 se deja de fabricar próximamente, nos obligará a realizar herramientas de flexibilidad en octubre». Con todo, Ramos recuerda que «montar un ERTE no es tan fácil, eso hay que justificárselo a la Administración con números, cuentas y pedidos», y apostilla, «como una opinión particular», que no sería congruente con lo que expresó hace dos semanas en Munich el CEO de Horse, Matias Giannini, «cuando dijo que su intención era continuar invirtiendo en España».

El delegado general de UGT, Iván de la Fuente, coincide en que los responsables de Horse les dejaron claro que «si no había un acuerdo de convenio y de flexibilidad tendrían que buscar alternativas», y al hilo de esto confía en «que pueda haber ciertos cambios o modificaciones dentro de la oferta, pero sabiendo que es la que es y que no van a ser cambios sustanciales». Junto a esto, detalla que el sindicato informará y recogerá el sentir de sus asociados vallisoletanos el próximo miércoles, a los que además de «explicarles la realidad» les pedirán que profundicen en las razones concretas del 'no', más allá de su disconformidad con el contenido o su deseo de «dar un toque de atención ante las condiciones laborales y sociales». De la Fuente señala, por otro lado, que su organización «no tiene ningún problema en hacer cualquier tipo de asamblea, tanto en la nave como en la federación con nuestra gente», si bien como es lógico estos últimos tienen prioridad.

Desde el Sindicato de Cuadros y Profesionales, por su parte, Javier Martín indica que cuando la multinacional ha aludido a «medidas extraordinarias de flexibilidad» en otras ocasiones, «siempre ha hablado de ampliaciones de bolsa o de ERTE». «Oficialmente no han dicho nada, pero sí que nos han advertido de que el no firmar el convenio y el no tener las herramientas de flexibilidad con las nuevas mejoras que se habían propuesto nos lleva a en un futuro no muy lejano tener que tomar otras medidas extraordinarias, que traducido a nuestro idioma es que nos van a plantear un ERTE en breve», sentencia. Y apunta que «SCP es proacuerdo y está dispuesto a hablar de todo lo que se tenga que hablar para llegar a un acuerdo, en eso vamos a trabajar».

«Toca decir que viene el lobo»

Hubo dos organizaciones que se opusieron al pacto, CGT y CSIF. Desde la Confederación General del Trabajo Unai Hernández reitera que «hace cuatro años hicimos el esfuerzo de congelarnos el salario para que a la empresa le fuera bien y ahora toca a la empresa devolver ese esfuerzo», que cifra en una pérdida de poder adquisitivo del 10%. Y respecto a la posible regulación es tajante: «Es uno de los clásicos, lo que toca en esta parte de la negociación muy avanzada es decir que viene el lobo y amenazar veladamente con posibles ERTE y con que no va a haber inversiones.», manifiesta, a lo que añade que «una parte puede amenazar con este tipo de cosas y la otra parte con la ruptura de la paz social, forma parte de las dinámicas de negociación». Adolfo Martín de Juan, para terminar, asevera en nombre de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios que «nosotros seguimos en la postura de querer seguir negociando, que es lo que nos han mandatado los trabajadores».