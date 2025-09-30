Horse acepta subir las nóminas el 2,1% con carácter retroactivo desde enero como prueba de su «voluntad de diálogo»

Los más de 3.700 trabajadores de Horse, de los que en torno a 2.500 pertenecen a la factoría de Valladolid, cobrarán con la ... nómina de octubre una 'paguilla' de 450 euros brutos adicionales en concepto de atrasos. Será después de que la empresa haya aceptado pagar la subida del IPC de este año con carácter retroactivo desde enero, como prueba de su «voluntad de diálogo» en la negociación del primer convenio colectivo.

Esta decisión implica un incremento del 2,1%, según han confirmado tanto fuentes de la compañía como Iván de la Fuente, el delegado general de UGT. Precisamente fue este sindicato el que propuso adoptar esta medida durante la reunión del pasado 16 de septiembre entre la Dirección y los representantes de la plantilla, la primera después del 'no' de los empleados al preacuerdo de regulación laboral de julio.

El aumento salarial ha sido la principal conclusión del encuentro celebrado este martes, que ha sido el número 14 desde que comenzaron las conversaciones sobre el futuro convenio de la firma nacida de la alianza entre Renault y Geely, a la que se sumó posteriormente Aramco. Desde el fabricante de motores han asegurado que «Horse ha acudido con la necesidad de alcanzar acuerdos de forma rápida, porque el tiempo corre en contra de todos», y por eso «se ha comprometido a anticipar en la próxima nómina ese pago a cuenta», si bien ha precisado que «esto está sujeto a la firma del acuerdo».

Aunque la compañía no ha querido ir tan lejos, esta matización implica que si finalmente no hubiera consenso podría ocurrir que esas cantidades tuvieran que reintegrarse. Se trata de un escenario que el dirigente de la Unión General de Trabajadores no contempla: «Si no hubiera acuerdo nos tocaría devolverlo, claro, pero no creo que seamos incapaces de llegar a un acuerdo. Tendremos que llegar a un acuerdo algún día», sentencia convencido Iván de la Fuente. En la misma línea se posicionan desde Horse, con un deseo: «Ojalá que las buenas sensaciones que parece que todas las partes tienen con esta reunión se materialicen. Nadie desea más el acuerdo que la empresa», aseguran las fuentes mencionadas.

Situación de «incertidumbre»

Durante la cita se ha abordado asimismo la situación creada como consecuencia del traslado a Rumanía de parte de la producción del motor HR10. «Se sabía hacía tiempo que el HR10 iba a mermar y había unos volúmenes que podrían quedarse o se podrían ir, y se han ido», indican desde la parte patronal, que recuerda que en el preacuerdo firmado con UGT, CC OO y SCP antes de las vacaciones de verano se contemplaba compensar ese descenso con la llegada de proyectos como el HR12. «Si no hay acuerdo la situación de incertidumbre puede llevar a la empresa a tomar otras decisiones», añaden, y reiteran que «se están analizando todos los escenarios posibles», lo que incluye la presentación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Junto a esto, la multinacional ha insistido en su intención de crear a la mayor brevedad un «comité de escucha» para dar respuesta a los problemas más habituales del día a día, pero «hay que organizarlo bien, no se trata de poner a tres que anoten y que caiga en saco roto, sino de dar soluciones porque de lo que se trata es de mejorar el bienestar de los empleados», describen gráficamente. Asimismo, analizarán «con detalle» el resto de las propuestas que ha planteado la parte social, que en el caso de UGT pasan por pagar la subida de los pluses también con carácter retroactivo desde principios de 2025, actualizar la paga de beneficios con la subida acordada cada año, «no trabajar los sábados por bolsa cuando el viernes anterior o el lunes posterior sean festivo» y que como máximo sean diez, entre otras peticiones como crear «un plus de guardia» para aquellos que tienen que estar pendientes del teléfono en fin de semana.