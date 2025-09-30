El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Motores en la línea de fabricación de la factoría de Horse de Valladolid. José C. Castillo

Valladolid

Horse acepta subir las nóminas el 2,1% con carácter retroactivo desde enero como prueba de su «voluntad de diálogo»

Los trabajadores cobrarán los atrasos en octubre, unos 450 euros brutos por persona de media, a expensas de alcanzar un acuerdo sobre el convenio colectivo

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:34

Los más de 3.700 trabajadores de Horse, de los que en torno a 2.500 pertenecen a la factoría de Valladolid, cobrarán con la ... nómina de octubre una 'paguilla' de 450 euros brutos adicionales en concepto de atrasos. Será después de que la empresa haya aceptado pagar la subida del IPC de este año con carácter retroactivo desde enero, como prueba de su «voluntad de diálogo» en la negociación del primer convenio colectivo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos 18 afectados en Valladolid por el cierre por sorpresa de un concesionario de motos
  2. 2

    El fallecido al caerle un árbol en Pedrajas era un exagente forestal de 60 años
  3. 3

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  4. 4 Muere un hombre de 60 años tras caerle un pino en Pedrajas de San Esteban
  5. 5 Viajes gratis en autobús en Castilla y León: consulta las 2.610 rutas de Buscyl disponibles desde este martes
  6. 6

    La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto
  7. 7

    La vacuna contra la gripe en Castilla y León: fecha, grupos de riesgo y todo lo que debes saber
  8. 8

    La Guardia Civil asevera que el atropello mortal de tres camioneros en Tordesillas era «evitable»
  9. 9 Más de 300 voluntarios apuntalarán la Marcha contra el Cáncer de Valladolid: «Todo el mundo es válido»
  10. 10

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Horse acepta subir las nóminas el 2,1% con carácter retroactivo desde enero como prueba de su «voluntad de diálogo»

Horse acepta subir las nóminas el 2,1% con carácter retroactivo desde enero como prueba de su «voluntad de diálogo»