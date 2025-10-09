Los trabajadores de UGT votan 'sí' al convenio de Horse y los de CSIF dicen 'no' El resto de sindicatos que someten el preacuerdo a votación, que afecta también a Sevilla, finalizan las asambleas el martes

Ángel Blanco Escalona Valladolid Jueves, 9 de octubre 2025, 23:01

La asamblea de trabajadores de Horse afiliados a UGT ha aprobado el texto del primer convenio colectivo negociado con la empresa, mientras que la de CSIF ha dicho 'no'. Este jueves han votado también los trabajadores vallisoletanos de CC OO, sindicato que esperará a que den su opinión los sevillanos el martes para comunicar el resultado. También el martes votarán los adscritos a SCP en ambas factorías.

En el caso de la Unión General de Trabajadores, el 84,21% de los militantes de Valladolid y Sevilla votaron en sentido afirmativo, mientras que el 15,79% rechazaron la propuesta final. Según el preacuerdo de convenio al que llegaron la dirección de Horse y la mayoría del comité negociador, la empresa garantiza que ningún trabajador realizará de manera obligatoria (por bolsa) más de diez sábados al año; la plantilla tendrá una paga de beneficios de 400 euros consolidada en tablas (más otros 150 euros adicionales en 2025 y 2026; y habrá una subida salarial del IPC + 1% para los dos años de vigencia. Además, la dirección de Horse formalizará 200 nuevas contrataciones en estos dos ejercicios.

El sindicato CSIF no firmará la propuesta de convenio laboral ofrecida por la dirección de HORSE después de que sus afiliados la hayan rechazado «de forma unánime» en las asambleas. Piden «la recuperación del poder adquisitivo; eliminar los días de competitividad de la jornada anual; implantar un plus de peligrosidad; eliminar que las licencias supongan merma económica; y respetar el plazo mínimo de dos meses para comunicar vacaciones, tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores», señalan desde el sindicato. También que se cumplan «escrupulosamente los plannings y maquetas en los turnos especiales; se garantice la desconexión digital; y se aplique un protocolo de climatización real en las naves».

La mayoría del comité negociador (UGT, CC OO y SCP) dio su visto bueno a la última propuesta de la empresa participada mayoritariamente por Renault y el grupo chino Geely, después de quince reuniones y diez meses de negociación, con preaviso de huelga incluido. En agosto hubo también votaciones, en las que los trabajadores votaron mayoritariamente en contra a la propuesta que después ha sido mejorada.

UGT (seis delegados), SCP (seis) y CC OO (cuatro), aglutinan 16 de los 25 miembros de la comisión negociadora. El resto de integrantes son CGT (cinco) y CSIF (cuatro).