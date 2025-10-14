Los afiliados de CC OO en Horse aprueban el convenio colectivo por la mínima El preacuerdo al que llegó la mayoría del comité con la empresa contempla 200 contrataciones y una paga de beneficios consolidable de 400 euros

Ángel Blanco Escalona Valladolid Martes, 14 de octubre 2025, 23:14

Después de que la semana pasada la asamblea de trabajadores de UGT dijese 'sí' al preacuerdo de convenio colectivo de Horse y los afiliados a CSIF lo rechazasen, este martes CC OO ha informado de que el resultado de sus votaciones ha sido afirmativo. Pero por los pelos, al contrario de lo sucedido en el caso ugetista, donde la aprobación fue mayoritaria (84%).

«En el día de hoy, y terminadas las asambleas de CC OO Horse España, tanto en Valladolid como en Sevilla, la afiliación de CC OO, mayoritariamente, ha aceptado la propuesta de convenio que está encima de la mesa, y que ratificará con su firma esta organización», señalaron desde el sindicato en una nota.

Los resultados han sido bastante ajustados, si se tiene en cuenta que han dado su voto aprobatorio el 51,80% de los trabajadores, mientras que el 34,56% han dicho 'no' y el 13,64% de las papeletas han sido abstenciones.

Desde Comisiones agradecen «la participación de todos los compañeros/as que han asistido a las asambleas, donde con el debate, el escuchar, exponer, sugerir y la toma de decisiones, este sindicato firmará este inicio». «Desde la firma del convenio, estaremos muy pendientes de que todo lo acordado se cumpla y empezamos a trabajar en el siguiente, ya que este proceso continúa con la revisión de artículos por parte de servicios jurídicos, revisión de textos y, finalmente, firma de un nuevo convenio», añadieron.

La mayoría del comité negociador (UGT, CC OO y SCP) dio su visto bueno a la última propuesta de la empresa participada mayoritariamente por Renault y el grupo chino Geely, después de quince reuniones y diez meses de negociación, con preaviso de huelga incluido. En agosto hubo también votaciones, en las que los trabajadores votaron mayoritariamente en contra a la propuesta que después fue mejorada.

La plantilla de Horse España tendrá una subida salarial del IPC + 1% (lo que se traduce en un punto de partida del 3,1%, que será superior si la inflación supera el 2,1% previsto) para los dos años de vigencia (2025 y 2026). En ese periodo, la empresa realizará 200 nuevas contrataciones. Además, ningún trabajador hará más de diez sábados al año, mientras que la paga de beneficios de 400 euros se consolidará en tablas.