La plataforma propalestina pide «contundencia» con un embargo de armas a Israel que llega «muy tarde»

«Hay que romper relación con Israel». «Con un genocida no se negocio». «Boicot, sanción, desinversión». Con las banderas y los cánticos en apoyo a ... Palestina frente a la subdelegación del Gobierno, pero con la mente puesta en Moncloa y concretamente en el Consejo de Gobierno que aprobará este lunes vía decreto ley el embargo de armas a Israel. Unas 40 personas se han concentrado este martes frente a la subdelegación del Gobierno en Valladolid, en una concentración simultánea en 12 ciudades de España para intensificar la presión en un momento clave: el anuncio hecho este lunes por el presidente de Sánchez de un paquete de nueve medidas para detener el genocidio en Gaza.

La más importante, el texto que se debate en estos momentos y que permitirá «consolidar jurídicamente» el envío de armas a Israel, que, asegura, ya se venía haciendo de facto «desde octubre de 2023». Recibida con esperanza pero con recelos a partes iguales por los miembros de la plataforma propalestina, a la espera de conocer lo que han denominado como «la letra pequeña».

«La idea es incidir en estas medidas que ayer presentó Sánchez. Creemos que va en el buen camino pero lo que queremos es asegurarnos que el texto definitivo no se escurran cuestiones raras», ha explicado Margarita García, una de las portavoces de la plataforma solidaria con Palestina de Valladolid, que forma parte de la red estatal de Apoyo contra la ocupación de Palestina.

Conscientes de que hay aspectos que «no se pueden resolver» dada la presencia de las bases americanas en suelo español, por las que seguirán transitando «armas, municiones y combustible para que llegue a un estado que está cometiendo un genocidio», piden al Gobierno que sea «lo más contundente posible» en un embargo de armas ya «llega muy tarde» tras 23 meses de «lucha incansable» por parte de más de 300 organizaciones de la sociedad civil.

«Es esencial que el embargo de armas incluya todas las importaciones, exportaciones y tránsitos. Asimismo, el embargo debe de ser retroactivo y aplicable a la contratación pública y privada, presente y futura», han exigido. Lo que implicaría rescindir «46 contratos públicos con empresas de armas israelíes, sus filiales en España y con empresas españolas que fabrican productos de defensa con acuerdos de transferencia de tecnología».

Las peticiones, expresadas en la lectura de un manifiesto común en todas las movilizaciones, incluyen también un imposible: «que todos los partidos políticos del Congreso aprueben estas medidas». Tras fijarse los detalles en el Consejo de Gobierno, el real decreto pasará por la cámara baja, donde para su aprobación tendrá que ser ratificado por una mayoría simple. Una exigencia, que podría dejar sin efecto el paquete de medidas, de no contar con el apoyo de todos los socios de investidura, incluido Junts, como ha criticado Unidas Podemos, que ha tildado su tramitación de una «estrategia» para que la medidas no llegue a buen puerto, ante una posible negativa de los independentistas catalanes.

Los manifestantes han afeado también que Sánchez haya mentido «una vez más» al decir que el embargo de armas ya se estaba aplicando por la vía de hechos. «Lejos de eso» han reprochado que España haya sido «el país de la Unión Europea que más armas y municiones ha importado desde Israel» entre febrero y mayo de este año. «Seguiremos vigilantes para que el embargo esta vez sí se aplique y realmente no haya comercio de armas de ningún tipo», han advertido, pidiendo además seguir dando pasos con la proposición de ley que registraron en julio de 2023 para brindar jurídicamente la figura del embargo a «países investigados por graves vulneraciones de derechos humanos». Y que el Gobierno trabaje para que las medidas que se aprueben «se extiendan a toda la comunidad internacional».