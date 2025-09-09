El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestantes de la Plataforma solidaria con Palestina, a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, este martes.

Ver 15 fotos
Manifestantes de la Plataforma solidaria con Palestina, a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, este martes. Iván Tomé
Valladolid

La plataforma propalestina pide «contundencia» con un embargo de armas a Israel que llega «muy tarde»

Los manifestantes, convocados simultáneamente en 12 ciudades de España, han exigido que la medida incluya tránsitos de todo tipo y que se aplique también a la contratación privada

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:06

«Hay que romper relación con Israel». «Con un genocida no se negocio». «Boicot, sanción, desinversión». Con las banderas y los cánticos en apoyo a ... Palestina frente a la subdelegación del Gobierno, pero con la mente puesta en Moncloa y concretamente en el Consejo de Gobierno que aprobará este lunes vía decreto ley el embargo de armas a Israel. Unas 40 personas se han concentrado este martes frente a la subdelegación del Gobierno en Valladolid, en una concentración simultánea en 12 ciudades de España para intensificar la presión en un momento clave: el anuncio hecho este lunes por el presidente de Sánchez de un paquete de nueve medidas para detener el genocidio en Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Inobat quiere tener la fábrica de Valladolid lista en 18 ó 20 meses y ya cuenta con un cliente
  2. 2

    Hermanos al rescate en el Pisuerga por casualidad
  3. 3

    Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»
  4. 4

    Valladolid se blinda con 850 agentes para la Vuelta, que cortará medio centenar de calles
  5. 5

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  6. 6

    Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal
  7. 7

    La calle de Valladolid que tiene ocho nombres
  8. 8 A prisión por atracar a mordiscos a una anciana y tragarse una cadena de oro que le robó
  9. 9 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Lunes 8 de septiembre
  10. 10 El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La plataforma propalestina pide «contundencia» con un embargo de armas a Israel que llega «muy tarde»