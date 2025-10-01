El pionero en meteorología Manuel Rico y Sinobas tendrá un parque en Valladolid El Ayuntamiento reconocerá la trayectoria y legado del vallisoletano con un espacio verde

Miércoles, 1 de octubre 2025

El Ayuntamiento de Valladolid rendirá homenaje a Manuel Rico y Sinobas, destacado científico y pionero de la meteorología en España, con la inauguración de un nuevo espacio verde que llevará su nombre. Es por ello que el parque situado en la confluencia de la avenida del Real Valladolid con las calles Profesor Adolfo Miaja de la Muela y del Padre Llanos pasará a denominarse 'Parque Manuel Rico y Sinobas', en reconocimiento a la trayectoria y legado del vallisoletano nacido en 1819, cuya labor resultó fundamental para el desarrollo de la meteorología en el ámbito nacional.

«Con este parque, Valladolid rinde tributo a uno de sus hijos más ilustres. Manuel Rico y Sinobas no sólo fue un pionero de la meteorología en España, sino también un ejemplo de cómo la ciencia y el conocimiento pueden servir al progreso de toda la sociedad. Queremos que este espacio verde recuerde a las generaciones futuras la importancia de la investigación y del compromiso con el bien común», señaló el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

La ubicación del parque, junto a la sede de la Delegación Territorial de AEMET en Valladolid, en el número 1 de la calle Orión, refuerza este reconocimiento y lo vincula directamente con la institución de referencia en el ámbito de la meteorología en España.

El acto de inauguración del parque se celebrará coincidiendo con la programación del I Congreso SINOBAS de Aficionados a la Meteorología, que tendrá lugar en la Sala de Exposiciones Municipales de San Benito, los próximos 18 y 19 de octubre. Este encuentro, impulsado con la colaboración de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), toma su nombre del Sistema de Notificación de Observaciones Singulares (SINOBAS), puesto en marcha en 2013 por AEMET, en homenaje a Manuel Rico y Sinobas.

Este sistema tiene como objetivo recoger y poner a disposición de los ciudadanos información sobre la ocurrencia de ciertos fenómenos que se han denominado singulares, que se caracterizan por ser locales, poco frecuentes, de intensidad significativa y con capacidad de provocar alto impacto social.

Estos fenómenos, por ser de pequeña escala, a menudo escapan de la red de observación instrumental, por lo que adquieren un interés notable. En la actualidad esta base de datos cuenta con más de 1.200 reportes, fruto de la participación ciudadana y especialmente de los aficionados a la meteorología.