Manifestantes de la Plataforma Solidaria con Palestina conversan con el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, durante la protesta de este martes. Iván Tomé

Los organizadores de las protestas durante la Vuelta se desvinculan de cualquier conato de violencia

Desde la Plataforma solidaria con Palestina aseguran que las concentraciones planteadas serán «pacíficas» aunque advierten que no podrán controlar lo que haga cada ciudadano «individualmente»

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Valladolid

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:08

La Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid ha asegurado este martes que las protestas convocadas con motivo del paso de La Vuelta Ciclista por Valladolid ... serán «pacíficas», desvinculándose así de cualquier posible conato de violencia de los que hay «indicios», según advertía el lunes el subdelegación del Gobierno, Jacinto Canales. «Nosotros no sabemos nada ni tenemos ninguna relación con eso», ha aclarado una de sus portavoces, Margarita García, durante la concentración celebrada este martes en las puertas de la subdelegación del Gobierno con motivo del real decreto ley para regular jurídicamente el embargo de armas a Israel, que saldrá este martes del Consejo de Gobierno.

