Los organizadores de las protestas durante la Vuelta se desvinculan de cualquier conato de violencia

La Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid ha asegurado este martes que las protestas convocadas con motivo del paso de La Vuelta Ciclista por Valladolid ... serán «pacíficas», desvinculándose así de cualquier posible conato de violencia de los que hay «indicios», según advertía el lunes el subdelegación del Gobierno, Jacinto Canales. «Nosotros no sabemos nada ni tenemos ninguna relación con eso», ha aclarado una de sus portavoces, Margarita García, durante la concentración celebrada este martes en las puertas de la subdelegación del Gobierno con motivo del real decreto ley para regular jurídicamente el embargo de armas a Israel, que saldrá este martes del Consejo de Gobierno.

«Lo que se está convocando son protestas pacíficas, gente con banderas para poner de manifiesto que no puede ser que haya un equipo que está patrocinando al Estado de Israel», ha criticado, incidiendo en que su propietario, el multimillonario canadiense Sylvan Adams, es «muy amigo de Netanyahu» y presidente del consejo sionista, pone «mucho dinero para lavar la imagen de Israel en todo el mundo a través del deporte». Algo que han tachado de «inaceptable» por la permisividad institucional ante el agravio comparativo de las medidas que «en su día se tomaron con Rusia».

«Puesto que no se le ha sacado de las competiciones internacionales la gente manifestará pacíficamente su repulsa a que pueda seguir este equipo participando en La Vuelta», ha recalcado. Advirtiendo, eso sí, sobre los posibles conatos de violencia a los que hacía alusión el subdelegado, que no podrán controlar «las decisiones y acciones individuales de cada una de las personas», tanto de ciudadanos de Valladolid como de «gente que sabemos que va a venir de fuera».

Unas posibles acciones que «no están apoyadas por la plataforma» y que pueden comportar sanciones «muy graves», de las que también avisaba Canales en unas declaraciones que han tachado de «coercitivas». Así se lo han trasladado al comienzo de la concentración, durante un breve encuentro con los convocantes, en el que ha aclarado que su cometido es informar de las sanciones que comtempla la ley del Deporte tras las acciones vistas en otras ciudades de La Vuelta, que ayer llegaron una decena de detenidos en Lugo. Pese a que se han mostrado críticos, han hecho un llamamiento a «tener en cuenta estos riesgos» a la hora de plantear acciones «teniendo en cuenta que no tiene que haber juicio ni nada» y que basta «con que haya un Policía que denuncia que lo empujas».

Pautas de seguridad

Tras la lectura del manifiesto han indicado a quien quiera unirse a las protestas previstas, diseminadas a lo largo de los 17 kilómetros de recorrrido, que no se debe «bajar los palos de las banderas, ejercer ningún acto físico hacia agentes de la autoridad y no invadir la calzada». Haciendo un llamamiento, a quien decida salir a la carretera por su cuenta, a asesorarse antes legalmente, emplear chalecos reflectantes« y a »hacerlo con tiempo suficiente para ser vistos«.

La movilización recorrerá 11 puntos estratégicos de la ciudad, desde el punto de salida (plaza de San Pablo) hasta la meta (plaza de Zorrilla). Incluyen el entorno del Teatro Calderón, la plaza de la Universidad, el puente de Isabel la Católica, la calle Mieses (Girón), la calle Padre Llanos (Parquesol), el puente de Adolfo Suárez, la carretera de Rueda, el Camino Viejo de Simancas (en el PRAE) y la entrada del hotel Lasa Sport.