Viandantes caminan por la calle General Shelly, en Las Delicias, hace unos días. Carlos Espeso

Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»

El hedor es perceptible desde primera hora en diferentes puntos de la ciudad como Las Delicias, La Rubia o Parquesol

Valladolid

Viernes, 3 de octubre 2025, 08:50

Hay quienes han optado por cerrar la ventana y aplazar la ventilación de la estancia en cuestión. Otros que iban caminando por la calle se han detenido a mirarse la suela del zapato. Pero no, ni habían pisado ningún excremento ni el olor procedía de una cañería. Un intenso mal olor ha invadido Valladolid desde primera hora de la mañana de este viernes.

Desde Las Delicias hasta La Rubia, pasando por Parquesol. Pocas zonas se han librado de un hedor cuyo origen, por el momento, se desconoce. Esta circunstancia tampoco ha pasado desapercibida en redes sociales, y han sido numerosos los usuarios que se han preguntado el porqué de este nauseabundo olor.

«Por qué no hay bastante mierda al nivel del suelo, La Rubia y alrededores se han despertado con un olor parecido tremendo, es insufrible», dice un usuario de la red social X. «Huele a mierda», le matiza otro.

«La peste llega a la ronda este a la altura de Villabáñez», añade otra usuaria de esta misma plataforma. Esta circunstancia no ha afectado, no obstante, a la calidad del aire, y el portal especializado IQAir recoge que Valladolid se ha despertado este viernes día 3 de octubre con unos parámetros «buenos».

Un mal olor que inunda cada rincón de la capital vallisoletana y que está en busca aún de una explicación.

